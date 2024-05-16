快訊

他問「過45歲沒劣化女星」想到誰？網推3女神：沒變形很扯

美葡雙邊會提台海和平 外交部：續與民主夥伴合作

中央社／ 台北16日電

美國國務院發布第51屆「美國－葡萄牙雙邊常設委員會」聯合聲明，並重申台海和平及穩定的重要性。外交部今天表示感謝，並強調台灣為國際社會負責任的成員，將持續與理念相近民主夥伴攜手合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

外交部晚間發布新聞稿表示，美國國務院於美東時間15日，發布第51屆「美國－葡萄牙雙邊常設委員會」聯合聲明指出，雙方於14日會中曾就印太地區面臨的挑戰交換意見，並重申台海和平及穩定的重要性、強調應透過和平手段化解兩岸歧異。

外交部指出，對於美國持續聯合理念相近國家關切台海情勢，表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，台灣為國際社會負責任的成員，將持續與所有理念相近民主夥伴攜手合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，以促進區域和平、穩定與繁榮。

台海 外交部 美國

延伸閱讀

美國用第三國課稅抵制中國？ 墨比爾斯：可能性微乎其微

龐培歐稱17日抵台出席520 外交部低調：有掌握到訊息

法外交部重申挺台參與世衛 議員盼撇除政治壓力

歐洲福爾摩沙俱樂部致函WHO幹事長挺台 外交部感謝

相關新聞

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝的小弟」 傅崐萁氣到摔手機飆罵

立法院程序委員會14日經國民黨團、民眾黨團聯手表決通過，排定明天立法院會討論議程，包括藍白版本的國會改革法案，不過並沒有...

暗指國會改革法案？柯建銘預告：立院明天恐爆發史上最嚴重衝突

立法院長韓國瑜今天召開朝野協商，討論「花東快速公路建設特別條例草案」、「環島高速鐵路建設特別條例草案」時，民進黨立法院黨...

吳思瑤發言滔滔不絕 韓國瑜爆氣怒轟請自重

立法院長韓國瑜今天下午召開朝野協商，當討論到「花東快速公路建設特別條例草案」、「環島高速鐵路建設特別條例草案」時，民進黨...

綠召委520排案「參加總統就職大會」 藍召委：錦上添花無益社會大眾

總統當選人賴清德將於520就職，當天恰巧立法院各委員會開會時間，民進黨召委排案內容為「參加中華民國第16任總統副總統就職...

立院驚見大量柯文哲廢棄春聯 黃珊珊還原無妄之災實情

民眾黨立委黃珊珊今天說，自己習慣在過年到宮廟走春，同仁會事先把春聯分裝方便攜帶，昨天才發現漏掉一小箱沒拿到，沒有想太多就...

獲頒一等卿雲勳章 蘇貞昌感謝蔡英文「台灣有妳真好」

蔡英文總統今天下午頒授行政院前院長蘇貞昌「一等卿雲勳章」，蔡總統感謝蘇貞昌及蘇所帶領的團隊，在台灣最關鍵、充滿挑戰的時刻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。