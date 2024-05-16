美葡雙邊會提台海和平 外交部：續與民主夥伴合作

美國國務院發布第51屆「美國－葡萄牙雙邊常設委員會」聯合聲明，並重申台海和平及穩定的重要性。外交部今天表示感謝，並強調台灣為國際社會負責任的成員，將持續與理念相近民主夥伴攜手合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

外交部晚間發布新聞稿表示，美國國務院於美東時間15日，發布第51屆「美國－葡萄牙雙邊常設委員會」聯合聲明指出，雙方於14日會中曾就印太地區面臨的挑戰交換意見，並重申台海和平及穩定的重要性、強調應透過和平手段化解兩岸歧異。

外交部指出，對於美國持續聯合理念相近國家關切台海情勢，表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，台灣為國際社會負責任的成員，將持續與所有理念相近民主夥伴攜手合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，以促進區域和平、穩定與繁榮。