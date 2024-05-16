大馬學者：台灣推智庫外交 創造新對話空間

中央社／ 吉隆坡16日專電

智庫外交多被視為官方外交之外的二軌外交或1.5軌外交，大馬學者分析，台灣推動新南向政策，不論北京採取何種反應，推動智庫外交或交流是必然的道路，能創造新對話空間。

財團法人台灣亞洲交流基金會（台亞基金會）董事長蕭新煌與執行長楊昊昨天抵達馬來西亞，今天出席在馬來亞大學（University of Malaya）舉辦的「南向：台灣與南韓區域政策比較」（Looking South:Comparing the Regional Policies of Taiwan and SouthKorea）論壇。

蕭新煌以「台灣新南向政策：成果與展望」（Highlighting Taiwan's New Southbound Policy:Achievement and Prospect）為題發表演說。台亞基金會下午赴馬來西亞華社研究中心（Centre for Malaysian Chinese Studies）拜訪交流。

華研主席姚迪剛（Yau Teck Kong）表示，華研就如同華人的資料與研究平台，以華人議題為研究對象，與大馬社會運動同步成長，但隨著政治與社會大環境改變，華研以更多的學術研究為核心，角色調整為民間研究機構，研究與馬來西亞華人社群有關議題，並提供諮詢與服務的重要智庫功能。

蕭新煌說，這次到大馬拜訪華研等重要智庫，先探訪並了解對方意願。

他向華研與會代表介紹台灣的民主運動發展，說明民主化與社會運動對台灣政治社會發展的影響。如今台灣雖已民主化，但仍有不足之處，還需要深化民主的品質，而智庫就有代言與政策倡導等多元角色。

對於台灣推動智庫外交交流模式，馬來西亞默迪卡民調中心（Merdeka Center for Opinion Research）研究員李泰德（Ted Lee）今天告訴中央社記者，即使面對中國壓力，台灣與他國智庫交流不是沒有機會，如果採取「去政治化」區塊，與政治議題敏感性不太相關議題，會讓其他國家智庫更願意合作。

李泰德認為，台灣如果推動新南向政策，不論北京採取何種反應，透過智庫交流是一定要走的道路。台灣明顯的走向就是要採取新南向模式，目前是貿易與經濟發展，未來甚至有可能會有政治方面的合作。

李泰德說，東南亞沒有一個國家與中華民國有正式外交關係，當政府對政府溝通模式有實際困難時，智庫的交流模式拓展外交領域就是一個新的空間。

馬來西亞華研智庫副主任潘永強（Phoon WingKeong）認為，很多智庫具有半官方色彩背景，不論台灣或馬來西亞智庫交流，即使沒有正式外交關係，但代表的是從另外一種管道溝通互動。

他說，台灣盼加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），藉由台馬智庫彼此交流，特別是來自學術界、與台灣官方有淵源學者，有助了解台灣的觀點。

新南向政策 馬來西亞

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