吳思瑤發言滔滔不絕 韓國瑜爆氣怒轟請自重

立法院長韓國瑜今天下午召開朝野協商，當討論到「花東快速公路建設特別條例草案」、「環島高速鐵路建設特別條例草案」時，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤滔滔不絕就程序正義及批評國民黨約20分鐘，韓國瑜多次提醒注意時間，不過吳思瑤並未理會，韓國瑜似乎感到不耐，怒轟吳思瑤「你要自愛自重，不能控制時間嗎？」批評吳思瑤不能將朝野協商當演講比賽。

吳思瑤發言時說，當立委不能只想硬幹跟表決，她搬這麼多預算書，哪個在野黨立委像她如此認真看建設的財務試算？明天就要表決了，哪個條文逐條討論了？韓國瑜提醒，「請控制時間，謝謝吳思瑤，你已經發言超過十幾分鐘了」。

不過吳思瑤並未停止，仍繼續說，明天就要強制通過政治法案，藍白黨團有良知嗎？韓國瑜再度表示，「你已經講了很久，我都很尊重你，但你一定要控制時間！」

吳思瑤回應，「我那麼認真準備，發言五十次都不為過！」韓國瑜則說，「但你已經離題，而且妳講了非常久、發言非常多次，請尊重主席好嗎？大家都可以發言，但妳已變成演講比賽，超出太多範圍，麻煩你回到環島高鐵範圍。」吳思瑤仍高喊，「我真的對你很失望！」

韓國瑜在這時終於忍無可忍，他說，「吳思瑤你上來就給我扣枷鎖，說我不讓你發言，結果呢？你要自愛自重啊！不能控制時間嗎？」民進黨團總召柯建銘則出來打圓場，「好啦好啦，剛剛傅崐萁也講很久了。」吳思瑤這時終於停止發言，不過眼神看起來相當委屈。