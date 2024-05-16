邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝的小弟」 傅崐萁氣到摔手機飆罵

立法院程序委員會14日經國民黨團、民眾黨團聯手表決通過，排定明天立法院會討論議程，包括藍白版本的國會改革法案，不過並沒有再生醫療雙法審查。民進黨立委邱議瑩今天對此表達不滿，並在立法院長韓國瑜召開的朝野協商中，搶麥克風發言，此舉引發國民黨團反擊，藍綠雙方爆發舌戰。

邱議瑩不滿藍白聯手在周二程序委員會中擋下再生醫療雙法，卻推國會擴權及錢坑法案，在今天討論「花東快速公路建設特別條例草案」、「環島高速鐵路建設特別條例草案」時，多次發言打斷韓國瑜，引起藍委質疑程序正義問題，質疑非黨團幹部成員是否可以自行參與並發言？

國民黨團書記長洪孟楷發言時說，辛苦韓國瑜了，請互相尊重。輪回邱議瑩發言時，她續批韓國瑜，「別把自己做小」，也籲國民黨別再挾持院長，以前敢這樣對王金平嗎？洪孟楷回應，「我們都很尊重，以前也很尊重游錫堃（前立法院長）啊。」

邱議瑩不滿表示，「韓國瑜你不要當傅氏王朝的韓小弟啦。」傅崐萁立刻回嗆，「你不要亂講啊，是在講什麼啊。」洪孟楷也批「人身攻擊真的沒必要。」傅崐萁氣得將手機往桌上摔，大罵邱議瑩「毫無水平、沒水準！」

邱議瑩再度回擊，「我都保持笑容好嗎？傅崐萁又摔手機囉？」吳思瑤也參戰，「傅崐萁好大喔，只有黃國昌會怕，我們都沒在怕啦，只有黃國昌喜歡被傅崐萁摸摸頭啦。」最後韓國瑜宣布暫時休息，雙方不歡而散。