蔣萬安拜會東京都議會 參觀僑校受熱烈歡迎

台北市長蔣萬安造訪日本，今天下午拜會東京都議會，感謝日本對台灣0403大地震的支援和慰問，盼持續深化防災、經濟、文化等領域交流合作。蔣萬安下午也參觀東京中華學校，受到熱烈歡迎。

蔣萬安在會中提及，今年4月3日才與小礒明、菅野弘一等多名議員在台北市政府相見，如今換他到東京做客，在頻繁地交流中，讓彼此的友誼更加深厚。

蔣萬安表示，他上午在2024年「永續高科技城市東京展」（SusHi Tech Tokyo）論壇分享台北利用科技、雲端平台、推動都市更新等作法，針對震災的全方位因應作為，並希望藉此更深入與東京都防災部門交流，作為台北市精進的參考。

蔣萬安說，除了在防災議題上，也希望可以加強在經濟及文化領域的合作，像是台北今年開辦「創業家護照」計畫，推廣城市間新創企業相互學習及互惠合作，他非常期待能跟東京進一步合作，為兩市創造雙贏。

宇田川聰史對花蓮震災表示慰問，並說他在這次交流過程中對蔣萬安感到非常親近，盼未來能更進一步互動。

東京都議會「自民黨日台友好議員聯盟」會長小礒明則表示，日台友好議員聯盟先前在4月2日至4日訪台，正好遇到地震，蔣萬安當時在忙碌之餘，還細心抽空接待，感到衷心感謝。

議員們隨後引導蔣萬安參觀議場、交流台日議場的異同。蔣萬安致贈具有台北特色的大稻埕茶葉、枕木電聯車禮盒及世壯運對杯組，並歡迎議員訪台參加2025年世界壯年運動會，共襄盛舉。

蔣萬安下午前往東京中華學校參觀，受到學生熱烈歡迎。他說，在日本看到學校使用注音符號及繁體字的教材，相當感動，並對校方表示高度讚揚。

蔣萬安提及，去年在台北大巨蛋舉行的啟用儀式上，邀請到棒球傳奇王貞治擔任開球嘉賓，正是東京中華學校校友之一，也提到校友林海峰是知名的棋手，兩名校友在這所飄揚中華民國國旗的校園畢業後，至今仍使用中華民國護照，讓人動容。

蔣萬安在校園內受到學生熱烈歡迎，他在離開前向學生們發出邀請，表示「來台北就來找我喔」，臨別前與趴在教師窗上揮手的學生們互動，引發現場歡笑不斷。