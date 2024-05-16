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蔡總統頒授蘇貞昌一等卿雲勳章 感謝讓台灣向前邁進

中央社／ 台北16日電
總統蔡英文（右）16日頒授前行政院長蘇貞昌（左）一等卿雲勳章，兩人一同合影。中央社
總統蔡英文（右）16日頒授前行政院長蘇貞昌（左）一等卿雲勳章，兩人一同合影。中央社

總統蔡英文今天頒授前行政院長蘇貞昌「一等卿雲勳章」，感謝蘇貞昌在台灣最關鍵、充滿挑戰的時刻扛起壓力，接下行政院長，讓台灣往前邁進一步。蘇貞昌也感謝蔡總統給他4年的時間，讓他有機會為國家奉獻心力。

總統致詞時表示，時代的進步，往往需要有人在關鍵時刻願意站出來。蘇貞昌在歷史的關鍵時刻，扛起壓力，讓台灣向前邁進了一大步。

她提到，蘇貞昌從2019年到2023年擔任1478天的行政院長，橫跨她兩任的總統任期。她還記得，在2019年的最後一天，蘇貞昌和當時的行政院副院長陳其邁就已經率世界之先，展開防疫的第一步。疫情來得又快又急，但在行政團隊竭盡心力之下，維持社會穩定，也讓台灣挺過百年大疫。

她也記得，在同婚專法表決的前一天，同時也是「國際不再恐同日」的前一天，蘇貞昌在行政院協調會報上，呼籲立委們在台灣民主歷史性的時刻，投下關鍵的一票。而在投票通過後，蘇貞昌也親自錄製影片，持續向社會溝通。

總統感謝蘇貞昌和他所帶領的團隊，在台灣關鍵的時刻、在台灣充滿挑戰的時刻，願意貢獻自我，集結政府和民間的力量，為國家的發展奠定基礎，讓台灣的民生、經濟和福利都能加速進步，邁向一個更好的台灣。

總統蔡英文（右2）16日在總統府頒授前行政院長蘇貞昌（左2）一等卿雲勳章，蔡總統替蘇貞昌配戴勳章。中央社
總統蔡英文（右2）16日在總統府頒授前行政院長蘇貞昌（左2）一等卿雲勳章，蔡總統替蘇貞昌配戴勳章。中央社

隨後，蘇貞昌致詞說，從小父母教育他，「不重身外物，要鍛鍊自己意志」，因此他對於勳章、禮物並不重視，但今天能獲得蔡總統頒授的勳章，仍讓他覺得很榮幸。

他提到，曾與蔡總統競爭過，當初很多人說，「這兩人不用兩週就會打起來」，結果蔡總統說，不是打架打起來，而是打電話打起來，在他行政院長任內，他們在總統府、官邸談公事、心事，兩人個性、生長環境不同，卻因為國家需要，彼此互補、互相支持，創造出最大的成績。

他要感謝蔡總統給他4年多的時間，讓他有機會把一生所學與歷練，奉獻給台灣這片土地，並以國家領導人的高度，支持他推動各項政策，讓台灣受到國際肯定。

他說，今天能獲得總統頒授勳章，得到國家的肯定，他要感謝他夫人的幫助，也感謝家人的支持與溫暖。而在他擔任院長期間，行政院團隊學養俱豐，日夜匪懈，在最辛苦的階段，為國家做事，為人民服務，他也要表達由衷感謝。

蘇貞昌表示，台灣人民用最高的選票，一次一次選出蔡總統，因為有蔡總統，台灣更好，人民更好，蔡總統在8年任期即將任滿，不但獲得最高的民意支持，更得到各界及國際的肯定，謝謝總統領導國家，台灣有妳真好。

總統蔡英文（右）16日在總統府頒授前行政院長蘇貞昌（左）一等卿雲勳章，兩人握手致意。中央社
總統蔡英文（右）16日在總統府頒授前行政院長蘇貞昌（左）一等卿雲勳章，兩人握手致意。中央社

蔡英文 蘇貞昌

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