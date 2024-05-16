綠召委520排案「參加總統就職大會」 藍召委：錦上添花無益社會大眾

總統當選人賴清德將於520就職，當天恰巧立法院各委員會開會時間，民進黨召委排案內容為「參加中華民國第16任總統副總統就職慶祝大會」。立法院經濟委員會召委楊瓊瓔表示，很多重要的法案在各委員會待審、待協商，若直接排定去總統府，就少了一次會議機會，立委有責任雪中送炭，而非全院去典禮錦上添花。

楊瓊瓔表示，基本上排議程是召委權力，立委都會給予尊重，但現在會期過了大半，而還有很多重要的法案在各委員會待審、待協商，若直接排定去總統府，就少了一次會議機會，難免會讓人覺得對民眾不夠負責。

楊瓊瓔說，社會上虐童致死、詐騙等嚴重，到現在都還在發生，而立法院因應虐童的修法還在等待召委排協商，或像是打詐、揭弊者保護法等更多重要的法案連審查都還沒，當大家看到這些社會案件，不是應該全力趕進度修法嗎？

楊瓊瓔指出，召委排法案或排考察，都是有對公共利益、地方建設提升的目的，這是立委基本職責，反觀要大家不開會、去參加就職大典，能帶給民眾什麼嗎？恐怕排這個行程的召委，要自己去說服大眾跟解釋。