暗指國會改革法案？柯建銘預告：立院明天恐爆發史上最嚴重衝突

立法院長韓國瑜今天召開朝野協商，討論「花東快速公路建設特別條例草案」、「環島高速鐵路建設特別條例草案」時，民進黨立法院黨團總召柯建銘突然說出，明天就是立法院會，「沒有朝野協商簽名的東西，院會實難進行，一定發生史上最大、嚴重衝突」，似乎在暗示尚未討論的國會改革法案明天如果送入院會，可能上演全武行。

國民黨、民進黨、民眾黨在朝野協商時，同時針對花東快速道路、環島高鐵及程序問題交叉討論，不斷爭執，明顯沒有共識。柯建銘在一次發言時提到，「今天就講清楚，因為明天院會，大家心裡要有底，沒有朝野協商簽名的東西，院會實難進行，一定發生史大最大、最嚴重的衝突」，他不樂見，相信立法院長也不樂見。

柯建銘表示，這兩個法案已經討論相當多次，至少走完程序，他們仍是反對，就簽保留，簽朝野協商結論，明天只處理這兩個案子，因為經過充分套論，30年來皆是如此。

柯建銘指出，凡事沒有經過朝野協商，就逐條討論，凡事一定要依照程序，絕對不能破壞，否則國會就死亡了。

國民黨團總召傅崐萁說，柯建銘暗示明天可能會爆發最嚴重衝突，這在恐嚇，當家還要鬧事，他們不會怕，如果會害怕，今天就不會來了。

由於國民黨明天將送入院會表決的「國會改革法案」尚未經過立法院長韓國瑜召開朝野協商，柯建銘此語，似乎是在暗示，明天有可能爆發史上最嚴重衝突。