快訊

暗指國會改革法案？柯建銘預告：立院明天恐爆發史上最嚴重衝突

3年前這一天「全台最恐慌」 他回憶震撼畫面：賣場現排隊人潮

馮世寬新書發表會 前美國防部官員贈「大鵬保台」

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
退輔會主委馮世寬（右）14日出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，下午在蔣經國總統圖書館舉行新書發表會，美國國防部美籍台裔官員胡振東（左）伉儷為馮世寬送上「大鵬保台」畫作。記者林伯東／攝影
退輔會主委馮世寬（右）14日出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，下午在蔣經國總統圖書館舉行新書發表會，美國國防部美籍台裔官員胡振東（左）伉儷為馮世寬送上「大鵬保台」畫作。記者林伯東／攝影

退輔會主委馮世寬14日出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，下午在蔣經國總統圖書館舉行新書發表會，蔡英文總統出席致詞透露，當初邀請馮世寬擔任國防部長時，馮告訴她「可是我沒有投票給妳」，她說沒關係，把工作做好就好了。

馮世寬表示，蔡總統當初講，怎麼選了一個沒有投票給她的國防部長。當時他就覺得蔡英文不會是官僚體系出來的人，讓他很放心，當然他也很小心地應對。馮世寬還表示，個人真的非常感謝蔡英文，給他機會替國家服務。

前美國國防部官員胡振東表示，馮將軍很保護中華民國的利益，還送了馮世寬一幅名為「大鵬保台」的畫，畫中一隻大鵬張著翅膀抓著小熊維尼，後方還有中華民國國旗，保家衛國象徵意義強烈。

蔡英文總統（左）下午出席退輔會主委馮世寬的新書發表會，兩人從2016年上任以來持續並肩奮戰至今，馮世寬特別感念「知遇之恩」。記者林伯東／攝影
蔡英文總統（左）下午出席退輔會主委馮世寬的新書發表會，兩人從2016年上任以來持續並肩奮戰至今，馮世寬特別感念「知遇之恩」。記者林伯東／攝影
退輔會主委馮世寬（圖）14日出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，下午在蔣經國總統圖書館舉行新書發表會，馮世寬表示，個人真的非常感謝蔡英文，給他機會替國家服務。記者林伯東／攝影
退輔會主委馮世寬（圖）14日出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，下午在蔣經國總統圖書館舉行新書發表會，馮世寬表示，個人真的非常感謝蔡英文，給他機會替國家服務。記者林伯東／攝影
退輔會主委馮世寬（圖）14日出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，下午在蔣經國總統圖書館舉行新書發表會，馮世寬表示，個人真的非常感謝蔡英文，給他機會替國家服務。記者林伯東／攝影
退輔會主委馮世寬（圖）14日出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，下午在蔣經國總統圖書館舉行新書發表會，馮世寬表示，個人真的非常感謝蔡英文，給他機會替國家服務。記者林伯東／攝影
蔡英文總統（圖）下午出席退輔會主委馮世寬新書發表會時透露，當初邀請馮世寬擔任國防部長時，馮告訴她「可是我沒有投票給妳」，她說沒關係，把工作做好就好了。記者林伯東／攝影
蔡英文總統（圖）下午出席退輔會主委馮世寬新書發表會時透露，當初邀請馮世寬擔任國防部長時，馮告訴她「可是我沒有投票給妳」，她說沒關係，把工作做好就好了。記者林伯東／攝影

國防部 蔡英文 馮世寬

延伸閱讀

昔曾建議蔡英文不宜用文人部長 馮世寬：時空已經轉變

出席馮世寬新書發表 蔡英文透露：他沒有投票給我

昔全國憤恨！馮世寬「密謀復仇」擊落日本民航機 抗議日棄我投共

力推國軍換裝艾森豪夾克卻被取消 馮世寬至今不服氣

相關新聞

暗指國會改革法案？柯建銘預告：立院明天恐爆發史上最嚴重衝突

立法院長韓國瑜今天召開朝野協商，討論「花東快速公路建設特別條例草案」、「環島高速鐵路建設特別條例草案」時，民進黨立法院黨...

民進黨就是不讓賴清德接受問答 國情報告協商仍無共識

立法院長韓國瑜13日協商「邀請總統至立院進行國情報告」相關事宜，形成初步共識，國民黨團、民進黨團及民眾黨團各推派9、9、...

綠召委520排案「參加總統就職大會」 藍召委：錦上添花無益社會大眾

總統當選人賴清德將於520就職，當天恰巧立法院各委員會開會時間，民進黨召委排案內容為「參加中華民國第16任總統副總統就職...

立院驚見大量柯文哲廢棄春聯 黃珊珊還原無妄之災實情

民眾黨立委黃珊珊今天說，自己習慣在過年到宮廟走春，同仁會事先把春聯分裝方便攜帶，昨天才發現漏掉一小箱沒拿到，沒有想太多就...

台智光線路工程遭質疑 議員爆：施工、監造同一負責人

台智光案延燒，北市2012年與台灣智慧光網聯盟簽訂BOT案，合約期限25年，市議員林延鳳下午在議會質詢爆料，當年施作線路...

國會改革法案17日表決大戰一觸即發 藍白紮營備戰、綠做好準備

立法院會17日將處理藍白所提國會改革相關法案，恐上演表決大戰。藍白立委自15日起即在議場前輪班排隊，確保17日院會議事順...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。