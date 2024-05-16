馮世寬新書發表會 前美國防部官員贈「大鵬保台」

退輔會主委馮世寬14日出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，下午在蔣經國總統圖書館舉行新書發表會，蔡英文總統出席致詞透露，當初邀請馮世寬擔任國防部長時，馮告訴她「可是我沒有投票給妳」，她說沒關係，把工作做好就好了。

馮世寬表示，蔡總統當初講，怎麼選了一個沒有投票給她的國防部長。當時他就覺得蔡英文不會是官僚體系出來的人，讓他很放心，當然他也很小心地應對。馮世寬還表示，個人真的非常感謝蔡英文，給他機會替國家服務。