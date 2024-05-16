立院驚見大量柯文哲廢棄春聯 黃珊珊還原無妄之災實情

民眾黨立委黃珊珊今天說，自己習慣在過年到宮廟走春，同仁會事先把春聯分裝方便攜帶，昨天才發現漏掉一小箱沒拿到，沒有想太多就順手丟到回收區，媒體報導的「大量春聯」並非事實，實在言過其實，情況就是這麼單純，請外界不需要過多解讀。

媒體報導，根據爆料者提供的影片，拍攝地點是在立法院中興大樓7樓的黃珊珊國會研究室門口，接著畫面立刻轉移到一旁的洗手間、垃圾回收區，而其中就在紙類回收區，出現大量民眾黨主席柯文哲今年發送的「好運龍眾來」春聯，引起過路人的側目。

黃珊珊稍早透過臉書表示，「有媒體在關心主席春聯的事，實在是無妄之災」，她在過年都會按照習慣到宮廟走春，同仁事先把春聯捲好分裝在袋子和箱子裡方便攜帶，昨天下午在清理儲藏室的時候，發現漏掉一小箱沒有拿到，當下也沒想太多就順手丟了。

黃珊珊表示，媒體報導的「大量春聯」並非事實，垃圾桶要容納同一層所有立委辦公室的垃圾量，「下層已經堆積其他垃圾，捲好的體積蓬鬆春聯在表面鋪了一層」，看圖編故事實在言過其實，情況就是這麼單純，請外界不需要有過多解讀。