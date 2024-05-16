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年代旅遊丟包案外案！員工聽信林大鈞「大幹一番」 爆詐領代償金900萬

台智光線路工程遭質疑 議員爆：施工、監造同一負責人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員林延鳳質疑台智光案路線施作，「台通是承商，台智光是監造」負責人是同一人，毫不避嫌。記者楊正海／攝影
台北市議員林延鳳質疑台智光案路線施作，「台通是承商，台智光是監造」負責人是同一人，毫不避嫌。記者楊正海／攝影

台智光案延燒，北市2012年與台灣智慧光網聯盟簽訂BOT案，合約期限25年，市議員林延鳳下午在議會質詢爆料，當年施作線路時「台通是承商，台智光是監造」負責人是同一人，毫不避嫌，北市的光纖纜線鋪設工程的監造紀錄恐「球員兼裁判」北市府應徹查。資訊局長趙式隆也表示，需要特別檢視。

林延鳳表示，外界對台智光自鋪線路、光纖到府妥善率和覆蓋率，多有質疑，議會財建委員會5月2日聽取資訊局專案報告後做出決議，要求資訊局查明，但她接獲爆料，「台智光」光纖纜線鋪設工程，一是施工、一是監造，負責人是同一人，所有監造紀錄公信力盡失。

林延鳳要求，所有相關紀錄，應該要提交議會財建委員會，因光纖纜線鋪設是在郝龍斌市長最後2年，以及柯文哲上任後前2年，已經跨了2任市長，她要求應公開檢視台智光線路的覆蓋率，要有實際會勘及第三方檢視，同時當時有沒有申請路證、挖掘紀錄，都要做比對檢視。

對於台通是施工單位、台智光是監造單位，負責人是同一人，趙式隆坦言「利益迴避比較好」且這樣觀感也會比較不好；工務局則表示，採購法中沒有規定母、子公司不能投標，但履約過程中會提醒市府機關要注意。

針對監造、施工的關係，趙式隆直言這事情比較複雜，當初得標的是台通光電，後來公司因光纖到府案，成立了台智光，後來又委託母公司台通光電施作基礎建設，所以這有需要特別檢視的地方。

北市 台智光

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