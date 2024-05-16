民進黨就是不讓賴清德接受問答 國情報告協商仍無共識

立法院長韓國瑜13日協商「邀請總統至立院進行國情報告」相關事宜，形成初步共識，國民黨團、民進黨團及民眾黨團各推派9、9、2人提問，每人時間6分鐘。韓國瑜今再召集朝野討論問答形式，但不管在野提出何種問答方式，民進黨團都認為是變相的即問即答，不符合憲政體制，眼看朝野僵持不下，韓國瑜裁示下次再協商。

韓國瑜今天召集朝野黨團，繼續研商「國民黨團建請院會作成決議：於新任行政院院長施政方針報告前，邀請賴清德總統至立法院進行國情報告，請公決案。」相關事宜。

國民黨團書記長洪孟楷表示，根據立法院職權行使法規定，總統有兩個權益，總統可同意或不同意做補充報告，建議4位委員問完之後，由總統回答1次，但總統可以選擇不回答。

洪孟楷表示，提問的人有時間限制，但他們沒有限制總統的回答方向跟時間；總統是國情報告，然後做補充報告，不是詢答，補充報告內容也沒有限制，總統可以針對委員的問題進行補充報告，或不針對問題補充報告，很明顯不存在統問統答。

洪孟楷呼籲民進黨團，不要設限賴清德願不願意，或賴清德回答的內容，除非民進黨團表示這是賴清德的意思，如果還自我設限的話，對人民沒有辦法交代。

民進黨團書記長莊瑞雄反批，談到憲法的時候邏輯錯誤，總統想到立法院來，不是就可以來，而是要立法院同意；立法院想要總統來，總統也不一定要來，總統不是立法院監督的機關，而是行政院要對立法院負責。如果要談憲法規定，總統報告完之後，有不清楚的地方，總統得補充報告，他認為訂下回答形式不合乎憲法規定。不過，他也說，有默契就可以談的下去，但從法律的修正到這兩次攻防，還沒有看到善意。

韓國瑜表示，莊瑞雄的意思就是立委全部問完之後，賴清德可以統統不答覆或答覆，請朝野黨團討論。

國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德在選舉前再三跟國人表達希望當選總統以後，要立法院做國情報告，但民進黨團幹部稱賴清德可來可不來，這是民進黨團總召柯建銘的意思，還是賴總統的意思？如果柯建銘權力這麼大，要幫賴清德做決定，國民黨團也尊重。

傅崐萁說，憲法明確總統到國會做國情報告以後，立委對不了解之處可以提出問題，今天聽起來，民進黨團表達賴清德可答可不答，但總統解惑釋疑是在回應民意，相信賴總統是希望到立法院國情報告，也相信賴總統尊重立法院的看法，來做國情報告。

柯建銘表示，國民黨提出4個立委問答完之後，總統要不要回答，沒有這樣的事情，會變成政治衝突；4個人問之後總統回答1次，這是變相的即問即答。他強調，總統是做補充報告，報告就是報告，質詢就是質詢，報告並非質詢，傅崐萁一直問是柯建銘意思還是賴總統意思，賴總統說合法合憲一定來，所以報告就是報告，質詢就是質詢，憲政原則如此清楚。

眼見朝野遲遲無法聚焦，韓國瑜裁示把該案子留待下次協商。不過此案已列入明日院會討論事項第4案，若在野堅持表決，恐引發進一步的朝野爭端。