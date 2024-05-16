藍委批蔡英文不登太平島 是在捍衛其他國家利益？

國民黨立法院黨團將於5月18日登上太平島，受到各方討論。國民黨立委鄭正鈐表示，太平島是我國領土，宣示主權、登島視察、慰勞官兵是國的責任與義務。歷任總統陳水扁與馬英九分別於2008年及2016年登上太平島，公開宣示主權、絕不退讓。但蔡英文總統任內對南海主權、太平島的經營態度消極，卻以各種理由始終拒登太平島。民進黨到底是在捍衛自己的國家主權，還是在護衛其他國際勢力的利益？

鄭正鈐表示，2016年菲律賓提出「南海仲裁案」引發太平島主權爭議，仲裁認定太平島是「礁」而非「島」，嚴重侵害我國海權。前總統馬英九當年1月28日登島，藍綠立委也於7月28日登島共同宣示主權。立法院歷年來也都有不分朝野黨派的委員共同前往考察，傳達國人對領土主權的堅持，並對前線官兵給予慰勞與支持。

鄭正鈐說，藍白20位立委將於18日共同考察太平島，卻引發民進黨大肆批評，甚至拚命將此行戴上大紅帽。太平島是我國領土，到南海自己的國土視察，何錯之有？踏上領土宣示主權，為什麼會變成「麻煩製造者」？難道在民進黨眼裡，太平島不是我國領土？

鄭正鈐指出，國防部每年4至7月舉辦的「全民國防教育南沙研習營」，邀請學生老師登島宣示領土主權，今年3月簡章都已發出並未停辦，難道國防部也是民進黨眼中的「麻煩製造者」？民進黨不是最重視國家主權嗎？ 宣示國家主權難道是一件丟臉的事嗎？民進黨到底在怕甚麼？

鄭正鈐表示，捍衛主權是國民應盡的責任，執政黨更應以身作則，哪有躲起來的道理？民眾皆知民進黨不敢去太平島是因為某國際勢力的要求，民進黨到底是在捍衛自己的國家主權，還是在護衛其他國際勢力的利益？