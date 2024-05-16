台灣仍未受邀WHA 專家籲參考巴勒斯坦經驗

世界衛生大會（WHA）將於本月底登場，台灣醫界聯盟指出，「聯大2758號決議」僅決定「由中國共產黨、而非蔣介石政權來代表『中國』」，並未牽涉「台灣是否屬於中國」和「台灣民眾由誰統治」，專家認為，可參考巴勒斯坦經驗，先透過友邦及友好國家發聲，再與他國發展雙邊關係，立法委員王定宇形容，這就像是巨人把石頭推上山巔，有一天可以立在山頭、「 Formosa會被看見」。

台灣醫界聯盟基金會今天舉辦「抵制中國外交資訊戰一破除聯大2758號決議誤解」座談會，呼籲政府應積極採取行動，反制中國惡意綁架聯合國大會2758號決議，基金會董事長吳樹民、執行長林世嘉、民進黨立委王定宇、台灣國際法學會理事長廖福特出席。

吳樹民表示，台灣醫界聯盟基金會自1997年開始推動，台灣加入世界衛生組織（WHO），中國長期於國際場域中，錯誤解讀聯合國大會2758號決議，以阻止台灣參與國際事務，然而，該決議實際上是決定「由中國共產黨、而非蔣介石政權來代表『中國』」，並未牽涉「台灣是否屬於中國」和「台灣民眾由誰統治」。

林世嘉強調，台灣參與世界衛生大會是人權議題，台灣被排除於WHO，「是世界對不起台灣、是WHO在治理與政治承諾上的失靈」，而不是台灣仍有不足因而無法加入，呼籲我國政府應積極在挺台聲量中把我機會，持續向國際澄清2758號決議未處理台灣議題，並爭取加入大流行協議等WHO 框架。

廖福特指出，中國惡意將聯合國大會2758號決議「武器化」打壓我國，透過認知戰與法律戰將其「一中原則」做不當連結，嚴重限縮我國之國際地位與空間：在法律層面上，中國持續地誤導國際對2758號決議的詮釋以否定我國的主權地位，來讓中方各種外交打壓具有正當性；在認知層面上，則將「一中原則」與2758號決議綁定，形塑台灣問題已獲解決之假象，轉移國際對於「2758 號決議上並未處理台灣地位」的關注。

廖福特認為，應該先連結友邦，因為2758號決議並沒有處理到到台灣跟聯合國的互動關係，應該確認台灣不屬於中華人民共和國的一部分，這是最基本的一個前提，後續慢慢衍生到雙邊關係。

廖福特建議，台灣可參考巴勒斯坦經驗，透過友邦與友好國家發聲，再進一步與他國發展雙邊關係，並爭取友好國家在世界衛生大會（WHA）為我提案，雖然難以立即獲得成效，但必須持續做才可能成功。

林世嘉指出，近年來美國積極動員國際重新檢視與解讀聯大2758號決議，協助我國與該決議脫鉤，美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Baxter Lambert），今年4月批評錯誤解讀2785號決議，強調該決議不等同一中原則、不影響各國對台所做的主權決定、不代表聯合國對台政治地位立場、不排除台灣參與國際組織。