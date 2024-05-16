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立法院延會至7月中旬 卓內閣5月31日施政報告

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院院長韓國瑜今天召集朝野黨團協商，討論新任行政院長施政方針報告及本院配合延會相關事宜。圖／聯合報系資料照片
立法院院長韓國瑜今天召集朝野黨團協商，討論新任行政院長施政方針報告及本院配合延會相關事宜。圖／聯合報系資料照片

立法院院長韓國瑜今天召集朝野黨團協商，討論新任行政院長施政方針報告及本院配合延會相關事宜。三黨團決議準行政院長卓榮泰5月31日到立法院進行施政報告，本會期延會至7月16日，相關人事同意權則舉行臨時會處理。

韓國瑜於協商時說明歷次行政院長施政報告的時間，請朝野黨團討論5月31日及6月4日這兩個時間點。民進黨團偏向5月31日，國民黨團偏好6月4日，民眾黨團則尊重院長裁示，最後韓國瑜考量到6月4日已經溢出法規時間，最後裁示5月31日請卓榮泰到立法院做施政報告。

至於本會期要延後到哪一天，民進黨團總召柯建銘表示，民眾黨團提案要求行政院進行食安專報、國民黨團也提能源政策專案報告，再加上總質詢至少需要10次院會，時間大概到7月中左右。至於同意權的行使，接下來有NCC人事案、考試院正副院長及委員、司法院正副院長跟5位大法官的人事案等，是否要一併處理，還是召開臨時會處理，也要考慮，否則就不知道到延會哪一天。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，具體訂定延會時間點在7月中旬，再用臨時會處理人事同意權。

國民黨團總召傅崐萁表示，5月31日卓院長上台做施政報告，以這個時間推算，再加上至少兩個以上的專案報告，如電業、食安等人民關心的議題，建議延會至7月16日；且陳建仁內閣已經卸任，新任院長及部會首長在委員會也要接受新國會立委的質詢。至於人事權的部分，可以開臨時會處理。最後朝野形成共識，延後至7月16日。

依據立法院職權行使法第16條，新任行政院院長應於就職後2周內，向立法院提出施政方針之報告，並於報告日前3日將書面報告印送全體立法委員。卓榮泰若在6月4日進行施政報告，已超過法定時間。

立法院 行政院 韓國瑜

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