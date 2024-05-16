快訊

談核電廠延役 準環境部長彭啟明：要全民同意才可能延續

中和小姊姊嘴角有乾涸白色粉末疑遭餵毒 法醫今解剖釐清真相

事業運最旺！農曆四月「這些生肖」職場將成為焦點

520前登太平島遭綠營痛罵 馬文君2句話回應

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君18日將登太平島，強調主權無可退讓。圖／馬文君提供
立委馬文君18日將登太平島，強調主權無可退讓。圖／馬文君提供

民進黨立委李坤城批評，外交國防委員會召委馬文君堅持在520前到太平島考察，可能造成負面國際效應，罔顧南海國際局勢。馬文君表示，太平島是中華民國領土，考察師出有名；主權無可退讓，宣示名正言順。

馬文君說，太平島出現在中國歷史記載中，可追溯至宋朝。1945年之前，英國、法國、與日本都曾經利用、占領，或開發過這座島嶼。1945年之後，中華民國海軍收復南海，政府以「太平艦」之名，正式命名太平島。

近80年來，無論內戰流轉，政權更迭，地緣政治變化，中華民國始終堅定守護住太平島，不斷以實際行動與聲明，反駁各種侵犯我國主權的企圖。2016年，馬前總統還親赴太平島提出「南海和平倡議」，主張「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」，兼顧主權、務實與善意。

無奈當時太平島，淪為中美角力的籌碼，半年之後，常設國際仲裁法庭竟然在未邀請我方諮詢，也未派員親赴太平島勘查的情況下，片面接受菲律賓的主張，裁定太平島不是一座「島」，只是一塊「礁」，已經執政的蔡總統，不但沒有駁斥離譜裁定，反而還透過御用學者唱和，自認降格。

當在野黨呼籲蔡總統比照扁、馬兩位前元首，卸任前親登太平島，竟招來綠營痛罵，甚至蔡總統不去，在野黨立委去，綠營也要冷嘲熱諷。

馬文君說，太平島100噸級巡防艇避颱強化工程、4000噸級巡防艦港航道加深工程、碼頭附屬設施強化工程，及油庫岸水電設施，一共花了17億元公帑，是新建工程，要好好看看，人民公帑，有沒有被妥善運用。

她也感謝國人關注，國防部協助，立院同僚支持及馬前總統早先發文力挺。做為此行召委，她以兩句話回應：「中華民國領土，考察師出有名；主權無可退讓，宣示名正言順」。

太平島 馬文君

延伸閱讀

李坤城：馬文君執意考察太平島 國際社會麻煩製造者

遭郭璽控加重誹謗獲不起訴 馬文君：法院認證公平正義

點名郭璽涉尹清楓命案挨告 馬文君獲不起訴確定

吳釗燮稱提告很傷心 徐巧芯預告下周再戰：陳吉仲也常哭

相關新聞

文化部集資送iPhone遭批馬屁文化 史哲：不知情但謝絕

臉書粉絲專頁「靠北藝術」上有人貼文爆料，指出文化部長史哲將轉任行政院政務委員，而文化部長官以公務信箱要求一級主管「捐錢」...

台灣仍未受邀WHA 專家籲參考巴勒斯坦經驗

世界衛生大會（WHA）將於本月底登場，台灣醫界聯盟指出，「聯大2758號決議」僅決定「由中國共產黨、而非蔣介石政權來代表...

立法院延會至7月中旬 卓內閣5月31日施政報告

立法院院長韓國瑜今天召集朝野黨團協商，討論新任行政院長施政方針報告及本院配合延會相關事宜。三黨團決議準行政院長卓榮泰5月...

立院朝野協商共識 31日邀卓榮泰施政報告

立法院朝野黨團今天協商，邀請內定520出任行政院長卓榮泰赴立法院進行施政方針報告的日期，經討論後，朝野將於31日邀卓榮泰...

520前登太平島遭綠營痛罵 馬文君2句話回應

民進黨立委李坤城批評，外交國防委員會召委馬文君堅持在520前到太平島考察，可能造成負面國際效應，罔顧南海國際局勢。馬文君...

國會改革明立院闖關 綠營動員擬用人海戰術發言

立法院會明天將處理國會改革、藐視國會罪、花東交通建設等案，民進黨團將發動全天甲級動員，並提前通知黨籍立委明天全天至晚間1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。