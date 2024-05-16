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國會改革明立院闖關 綠營動員擬用人海戰術發言

聯合報／ 記者林縉明黃婉婷／台北即時報導
立法院17日將通過「國會改革法」，國民黨、民眾黨立委昨天晚上開始在議場前輪流排班，避免民進黨團惡意杯葛議程。記者林澔一／攝影
立法院17日將通過「國會改革法」，國民黨、民眾黨立委昨天晚上開始在議場前輪流排班，避免民進黨團惡意杯葛議程。記者林澔一／攝影

立法院會明天（17日）將處理國會改革、藐視國會罪、花東交通建設等案，民進黨團將發動全天甲級動員，並提前通知黨籍立委明天全天至晚間12點前所有行程都要排開，預先準備國會改革法案發言，每位委員都需要多次上場發言。

因應明天院會議事攻防，民進黨團總召柯建銘今天中午與黨團幹部開會，沙盤推演明天議事攻防對策。據了解，民進黨團認為，國會改革等案條文，在委員會都沒有逐條討論，全部都是保留送院會處理，甚至朝野協商也沒有，既然如此，明天將透過院會廣泛發言說明，因此預期明天一定會爆發激烈衝突。

一名民進黨立委私下表示，立法院長的責任不是只有敲槌，議事程序即便過了冷凍期，也一定要協商，盡力溝通法案，這是院長的責任。

民進黨團明天預計將發動人海戰術，在處理各法案前後海量登記發言，表達對相關提案的看法。黨團稍早也先行通知各委員，明天表決重要議案，請委員配合至夜間12時所有行程都要排開，並著輕裝簡便，預先準備國會改革法案發言，明天每位都需要多次上場發言。

國會改革 民進黨 行程

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