議場守夜被傅崐萁「摸頭」？黃國昌：人與人間幽默互動

藍白力拚明天國會改革法案三讀，昨天（15日）起在立院議場前藍白立委輪值排班，昨晚國民黨團總召傅崐萁在網路直播中，伸手摸了民眾黨立法院黨團總召黃國昌的頭，引發關注。網友質疑黃國昌「被摸頭」，今黃回應，是人與人間的幽默互動，批民進黨「真是夠了」。

昨晚8時許，傅崐萁帶炸雞桶探班，碰上黃國昌和新北市議員陳世軒網路直播。黃國昌說明藍白立委在立法院議場前輪值排班的用意與目的，啃著芭樂調侃民進黨執政八年開了很多芭樂票，明天藍白要幫民進黨兌現國會改革的承諾。

網友提問民進黨17日院會是否出招癱瘓國會，黃國昌啃著芭樂，不假思索回答「會！我跟你保證會！一定會！」如何阻止？黃國昌說，如果要搞文場的，藍白立委已經在議場前值班排隊阻止，如果要搞武場的，「武場這種事情就交給傅崐萁總召」說完大笑，坐在一旁的傅崐萁伸手拍了一下黃國昌的頭，兩人大笑，氣氛融洽。

但也引發關注，黃國昌遭綠營質疑被國民黨「摸頭」，黃國昌今天回應，與傅崐萁的互動是人與人之間的幽默互動，民進黨連這樣都可以進行政治攻擊，真是夠了。他解釋，昨晚有網路媒體直播，過程聊到若有人佔主席台怎麼辦，他就開玩笑，「是不是覺得我把鍋甩給他，因此他就拍了一下。」

傅崐萁今天也還原對話，稱黃國昌「很頑皮」，黃國昌在昨晚直播開玩笑，因此他笑答「輕鬆的都給你，辛苦都交給我」，之後才摸了黃國昌的頭。