快訊

談核電廠延役 準環境部長彭啟明：要全民同意才可能延續

中和小姊姊嘴角有乾涸白色粉末疑遭餵毒 法醫今解剖釐清真相

事業運最旺！農曆四月「這些生肖」職場將成為焦點

議場守夜被傅崐萁「摸頭」？黃國昌：人與人間幽默互動

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁昨晚在網路直播中，伸手摸了民眾黨立法院黨團總召黃國昌的頭；網友質疑黃國昌「被摸頭」。圖/取自新北市議員卓冠廷臉書
國民黨團總召傅崐萁昨晚在網路直播中，伸手摸了民眾黨立法院黨團總召黃國昌的頭；網友質疑黃國昌「被摸頭」。圖/取自新北市議員卓冠廷臉書

藍白力拚明天國會改革法案三讀，昨天（15日）起在立院議場前藍白立委輪值排班，昨晚國民黨團總召傅崐萁網路直播中，伸手摸了民眾黨立法院黨團總召黃國昌的頭，引發關注。網友質疑黃國昌「被摸頭」，今黃回應，是人與人間的幽默互動，批民進黨「真是夠了」。

昨晚8時許，傅崐萁帶炸雞桶探班，碰上黃國昌和新北市議員陳世軒網路直播。黃國昌說明藍白立委在立法院議場前輪值排班的用意與目的，啃著芭樂調侃民進黨執政八年開了很多芭樂票，明天藍白要幫民進黨兌現國會改革的承諾。

網友提問民進黨17日院會是否出招癱瘓國會，黃國昌啃著芭樂，不假思索回答「會！我跟你保證會！一定會！」如何阻止？黃國昌說，如果要搞文場的，藍白立委已經在議場前值班排隊阻止，如果要搞武場的，「武場這種事情就交給傅崐萁總召」說完大笑，坐在一旁的傅崐萁伸手拍了一下黃國昌的頭，兩人大笑，氣氛融洽。

但也引發關注，黃國昌遭綠營質疑被國民黨「摸頭」，黃國昌今天回應，與傅崐萁的互動是人與人之間的幽默互動，民進黨連這樣都可以進行政治攻擊，真是夠了。他解釋，昨晚有網路媒體直播，過程聊到若有人佔主席台怎麼辦，他就開玩笑，「是不是覺得我把鍋甩給他，因此他就拍了一下。」

傅崐萁今天也還原對話，稱黃國昌「很頑皮」，黃國昌在昨晚直播開玩笑，因此他笑答「輕鬆的都給你，辛苦都交給我」，之後才摸了黃國昌的頭。

傅崐萁 網路直播 黃國昌

延伸閱讀

藍白議場守夜遭譏「傅隨組織」 黃國昌反嗆民進黨夠了

影／藍營立委議場前輪班搶排案 傅崐萁帶炸雞、冰棒探班

被傅崐萁稱戰力如「拖拉庫」 陳玉珍：我是金門坦克

傳蔡英文將特赦陳水扁 傅崐萁：須說明貪汙總統為何可被特赦　

相關新聞

文化部集資送iPhone遭批馬屁文化 史哲：不知情但謝絕

臉書粉絲專頁「靠北藝術」上有人貼文爆料，指出文化部長史哲將轉任行政院政務委員，而文化部長官以公務信箱要求一級主管「捐錢」...

立法院延會至七月中旬 卓內閣5月31日施政報告

立法院院長韓國瑜今天召集朝野黨團協商，討論新任行政院長施政方針報告及本院配合延會相關事宜。三黨團決議準行政院長卓榮泰5月...

立院朝野協商共識 31日邀卓榮泰施政報告

立法院朝野黨團今天協商，邀請內定520出任行政院長卓榮泰赴立法院進行施政方針報告的日期，經討論後，朝野將於31日邀卓榮泰...

520前登太平島遭綠營痛罵 馬文君2句話回應

民進黨立委李坤城批評，外交國防委員會召委馬文君堅持在520前到太平島考察，可能造成負面國際效應，罔顧南海國際局勢。馬文君...

國會改革明立院闖關 綠營動員擬用人海戰術發言

立法院會明天將處理國會改革、藐視國會罪、花東交通建設等案，民進黨團將發動全天甲級動員，並提前通知黨籍立委明天全天至晚間1...

民進黨「非核家園」立場變？ 綠委：郭智輝是轉向關鍵

準經濟部長郭智輝昨天低調拜會國民黨立委楊瓊瓔、呂玉玲、張嘉郡等立法院經濟委員會成員，據轉述，郭智輝在藍委詢問下說出「核能是乾爭能源」、「核電由多數人同意做決定」，是否代表民進黨的「非核家園」神主牌即將轉向修正？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。