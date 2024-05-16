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國會改革表決防綠祭案海戰術 白營明提延長開會時間

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立法院會預計明天處理國會改革法案，民眾黨立委黃國昌拿著「芭樂」象徵舉起人民的法槌。記者曾原信／攝影
立法院會預計明天處理國會改革法案，民眾黨立委黃國昌拿著「芭樂」象徵舉起人民的法槌。記者曾原信／攝影

5月20日總統當選人賴清德就職，國民黨團、民眾黨團力拚國會改革五法520前三讀，昨天（15日）發動立委在立法院議場前輪值守夜，要搶在明天院會開始遞案，防止綠營用「案海戰術」杯葛。據悉，民眾黨明天除遞出國會改革法案，也將臨時提案，主張延長開會時間。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡證實，民眾黨明天除了力拚國會改革三讀，也會以黨團名義提案，擬請延長至討論事項第3案（「立法委員互選院長副院長辦法第一條條文修正草案」立法院正副院長投票改採記名投票）審議完畢再行休息。

民眾黨立委昨天中午起排班輪值，由總召黃國昌擔任第一棒，並值兩個夜班至次日上午。昨晚、今天中午、今晚都開直播，讓民眾了解議場前的情況，也說明民眾黨主張國會改革的理由。今天中午民眾黨製作的網路節目「民眾之聲」也搬到立法院議場前，由民眾黨發言人吳怡萱主持，新北市議員陳世軒、台北市議員黃瀞瑩和輪值立委林國成、吳春城聊天互動，說明黨內對國會改革的主張。

林國成今天表示，守在議場門口是黃國昌的想法，為防民進黨用卑鄙、無關緊要的案子「海戰」、杯葛重要法案，明天重中之重就是國會改革案子，也是民眾黨所提的優先法案；民進黨卑鄙手段沒間斷過，因此要未雨綢繆。

陳世軒表示，昨晚8時在網路節目做了一個直播，夜襲黃國昌；以前在立院當助理，但沒晚上在立院走過，覺得蠻可怕的。藍白立委排班，是為防止綠營「耍陰的」，因為黃國昌說，照國會慣例，誰先站在門口、誰先進去遞案，就先審哪個案子，這是「文場」也是「人類文明的底線」。

陳智菡表示，民眾黨文宣部除了今天中午將民眾之聲搬到議場前，今晚也會直播守夜，從今晚22時到明天清晨0點。昨晚黃國昌守夜至今早，換立委吳春城接棒，接著棒次是麥玉珍、林國成、黃珊珊、陳昭姿、張啟楷、麥玉珍、吳春城、林憶君、黃國昌。每人輪值時間1個半小時至2小時不等。

民眾黨團明天將以黨團名義，在立法院院會提出臨時提案，擬請延長至討論事項第3案審議完畢再行休息。記者歐陽良盈/翻攝
民眾黨團明天將以黨團名義，在立法院院會提出臨時提案，擬請延長至討論事項第3案審議完畢再行休息。記者歐陽良盈/翻攝

國會改革 民眾黨 黃國昌

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