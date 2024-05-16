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柯建銘喊話韓國瑜 守護民主或台灣香港化就在一念之間

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院會明天預計將處理國會改革、藐視國會罪、花東交通建設等案，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天喊話立法院長韓國瑜，「你要守護國會、守護民主？還是要讓台灣的國會，中國人大化、香港化？就在你一念之間。」圖／聯合報系資料照片
立法院會明天預計將處理國會改革、藐視國會罪、花東交通建設等案，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天喊話立法院長韓國瑜，「你要守護國會、守護民主？還是要讓台灣的國會，中國人大化、香港化？就在你一念之間。」圖／聯合報系資料照片

立法院會明天預計將處理國會改革、藐視國會罪、花東交通建設等案，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，照目前國民黨跟民眾黨聯手，把議場門口當做馬戲團的劇場、眾丑角、群丑亂舞，準備迎接明天的勝利，向中國交待，喊話立法院長韓國瑜，「你要守護國會、守護民主？還是要讓台灣的國會，中國人大化、香港化？就在你一念之間。」

柯建銘指出，藍白前天在程序委員會聯手，主導明天院會議程，包括立法院職權行使法、藐視國會罪、立法委員互選正副院長辦法以及環島高、花東快特別預算等案；國民黨團總召傅崐萁擺明上述法案要在立院硬闖。

韓國瑜今天下午將召集朝野協商，主題包括立院開議日、5月31日後立院延會至何日、國情報告、花東快速公路與環島高鐵。柯建銘質疑，今天沒有要協商明天院會藍白聯手的前案議案，這是開議以來重中之重，衝突之所在，也不提表決前有無大體討論， 逐條討論，各黨發言之人數，何來實質正義。

柯建銘說，30年來，劉松藩、王金平、蘇嘉全、游錫堃四位前院長所堅守的，如此才能讓民主政治能在台灣國會實踐，綻放民主之花香，這是國會的基本底線、堤防，能潰堤嗎？民進黨過去30年來，在院會、委員會、程序委員會，表決數萬次，沒贏過半次，未來四年也勢必如此！絕對不氣餒、不退縮，且會越戰越強！

柯建銘批評，藍白聯手把議場門口當做馬戲團的劇場、眾丑角、群丑亂舞，準備迎接明天的勝利，向中國交待，向中國政協主席王滬寧交待，趕在5月20日前獻上台灣國會屍首，為5月20日以後政治第二階段亂台、賣台行為，拉開序。

柯建銘預告，明天將是立法院最長的一天，喊話韓國瑜「你要守護國會、守護民主？還是要讓台灣的國會，中國人大化、香港化？就在你一念之間而已。慎思！」

柯建銘 立法院 韓國瑜

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