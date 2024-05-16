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藍白議場守夜遭譏「傅隨組織」 黃國昌反嗆民進黨夠了

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會預計明天處理國會改革法案，民眾黨立委黃國昌拿著「芭樂」象徵舉起人民的法槌。記者曾原信／攝影
立法院會預計明天處理國會改革法案，民眾黨立委黃國昌拿著「芭樂」象徵舉起人民的法槌。記者曾原信／攝影

立法院會預計明天處理國會改革法案，藍白立委從昨天（15日）下午開始，輪流在議場前排班備戰。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，就連人與人之間幽默的互動，民進黨都可以拿來做政治攻擊，「現在我們需要在議場前面，不正是因為國會改革8年跳票嗎？」

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，播放國民黨團總召傅崐萁摸頭黃國昌的畫面，民進黨團幹事長吳思瑤表示，「藍白兩黨暗夜狂笑，台灣民主卻在啜泣」，喊話立法院長韓國瑜召集協商，研商國會改革相關法案，否則就是繼黃國昌後，成為第二個「傅」隨組織。

黃國昌上午受訪時表示，昨天晚上他在立法院議場前排班，民眾黨新北市議員陳世軒也前來探班，剛好有網路媒體要來做直播，過程中就聊到明天的立法院會，如果有人佔領主席台、上演武場該怎麼辦，「我就開玩笑有武場的話，當然就交給國民黨團負責。」

黃國昌說，「傅崐萁似乎是聽了這句話，覺得我把鍋全部甩給他」，所以才會開玩笑地拍了一下頭，完全就是人與人之間，非常幽默的互動，民進黨竟然拿來做政治攻擊，「我真的覺得夠了」，民進黨應該好好回頭反省，現在大家有需要坐在議場前面，不正是因為國會改革已經8年跳票。

黃國昌直言，跳票8年、開了8年芭樂票的芭樂黨，現在應該要做的事情，就是站出來跟人民道歉，民進黨從來沒有理解318運動代表的精神，對於掌權者違法濫權，當時的國會無法阻擋，因此人民才會發出怒吼，選擇用公民不服從的方式來處理。

黃國昌強調，面對掌權者違法濫權的行為，人民選擇站在對立面，透過公民行動予以遏止，「從來就不是綠色的」，民進黨似乎認為只要不支持他們，現在就全部都是賣台、中共同路人，如此貼標籤潑糞的行為，仍然無法掩飾國會改革跳票八年的事實。

民進黨 立法院 黃國昌

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