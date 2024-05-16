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四叉貓申請到518徐家路權 徐巧芯：有平和反制措施

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯近期成為媒體關注話題，其住家附近接連出現不明人士，造成人身安全疑慮。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委徐巧芯近期成為媒體關注話題，其住家附近接連出現不明人士，造成人身安全疑慮。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委徐巧芯近期成為綠營及側翼群起攻之對象，其住家附近接連出現不明人士，造成人身安全疑慮。徐巧芯今日表示，她已經申請隨扈維安，針對網紅「四叉貓」劉宇等518當日申請徐家附近路權，徐巧芯批羞恥，並表示請勿騷擾鄰里，當日會有平和的反制措施。

徐巧芯近日因捲京華城案、揭露台捷密約等，致其成話題人物，遂有有心人士在其他住家附近，為不明之事。徐巧芯今日說，她已申請隨扈，過去她一直希望不要申請，因她熱愛自由，不希望旁邊有人跟著，但最近有些人身安全問題。

徐巧芯表示，最近一周，已經不只一位鬼鬼祟祟在她家，不管是用手機偷拍，或不知道有沒有攜帶武器，她都不敢確定。她家樓下每天早上有雜糧行大哥跟她打招呼，大哥會講剛剛又有三、四個人來她家，不知道幹嘛。她因此申請隨扈。

針對劉宇申請518徐家附近路權，徐巧芯說，劉宇等申請518路權是依法申請，她的態度表示歡迎，但請不要騷擾鄰居、里長，不要傷害任何人。她接著批，這樣的做法史無前例，她個人也覺得羞恥，他們既然覺得不丟臉，就請繼續做，她會有平和反制措施，至於是如何，請大家當天再來看。

徐巧芯 路權 隨扈

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