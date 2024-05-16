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碳費延後徵收？龔明鑫：目標年底前費率出爐
碳費時程大延宕，傳出碳費徵收恐怕要延後到2026年。國發會主委龔明鑫今天（16日）表示，碳費率今年底前出爐目標不變，環境部還是要跟企業有比較好溝通，希望今年底前有共識談妥，碳排大戶首度繳納碳費時間點盼明年起算，持續朝這方向努力。
據環境部最新拍板的立法作業期程，規畫碳費費率最遲今年12月預告、明年3月發布，被解讀大戶首度繳納碳費的時間點，可能將延後到2026年，比原訂時間晚一年。
國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院經濟委員會質詢時指出，制定碳費率過程一波三折，排碳大戶都非常關心，龔明鑫即將轉任行政院秘書長，更有能力督促碳費率徵收的目標，希望政府把進度跟態度說明清楚。
龔明鑫表示，碳費部分環境部還是跟企業比較有溝通，希望今年底前有共識談妥；至於排碳大戶首度繳碳費時間點，龔明鑫說，不論是今年起算還是明年起算，要等到談妥後，另行進行討論。
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