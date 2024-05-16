批藍白為搞政治卡再生醫療法 邱議瑩批：良心在哪？

民進黨立法院黨團今（16日）批評，藍白聯手在周二程序委員會中擋下攸關病患權益、無需交由朝野黨團協商再生醫療雙法，卻強推政治性極高的國會擴權及錢坑法案，就是要劍指新政府，還為闖關發動夜宿議場，但「生命不分顏色」，當藍白在議場前嬉笑怒罵，多少家屬在暗夜裡哭泣？

民進黨團幹事長吳思瑤批評，再生醫療法經過充分討論，朝野皆認為不需協商即可三讀，但屬於「正規軍」救命法案卻要靠邊站，排在國會擴權法案跟傅崐萁錢坑法案後面，黨團認為孰可忍、孰不可忍，必須共同批判昧於良知的政客，就是國民黨、民眾黨團總召傅崐萁跟黃國昌，拿什麼跟國人謝罪？

曾為癌症病友的民進黨立委邱議瑩也現身說法，她強調，再生醫療不止能幫助癌症病人，對膝關節退化、心臟破損、皮膚缺陷燒燙傷、帕金森氏症患者都有幫助，藍白卻為了玩政治，連救人的法案都要擋，你們的良心在哪裡？

邱議瑩批評，國民黨立委洪孟楷稱，再生醫療法只有國民黨籍召委王育敏負責任排審，但看了照片和公報就能發現，實際上是民進黨籍召委黃秀芳排的，「黃秀芳長得像王育敏嗎？」洪孟楷從頭到尾沒有出現，連召委是誰都要胡扯，還要人家拜託才願意排案，更以傅崐萁案子為優先。

黃秀芳也強調，再生醫療法跟再生醫療製劑條例草案除了行政院版外，各黨也都有提出自家版本，在歷經兩天審查後，完全沒有保留條文，也不需交付朝野協商，朝野完成共識，此法案也對所有民眾有利，為何國民黨連這都要擋？藍營不要為了錢坑法案強行卡關、置之不理。