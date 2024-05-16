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WHA召開在即 醫界聯盟籲外交部以2758決議為主戰場

中央社／ 台北16日電

世界衛生大會 （WHA）召開在即，台灣醫界聯盟今天呼籲，外交部應將破解中國誤用「聯大2758號決議」視為主戰場，請理念相近國、邦交國在發言時強調，該決議未處理台灣議題，不能據此排除台灣參與國際組織。

台灣醫界聯盟基金會今天舉行「抵制中國外交資訊戰—破除聯大 2758 號決議誤解」座談會，基金會董事長吳樹民、執行長林世嘉、民進黨立委王定宇、台灣國際法學會理事長廖福特出席。

林世嘉拿出聯大2758號決議的全文指出，前年在WHA的台灣邦交國「2對2辯論」中，友邦提出中國誤用聯大2758號決議排除台灣參與，為台灣留下紀錄，但可惜在去年的「2對2辯論」中未能持續提出，她呼籲外交部今年須持續強化此一論述。

林世嘉說，台灣必須破解中國誤用聯大2758號決議的政治謊言，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也曾公開表示，2758號決議沒有處理台灣在聯合國地位問題，台灣參與世界衛生組織（WHO）是用卓越醫療公衛表現說服全世界，中國卻將健康人權問題政治化，台灣須以國際宣傳對付中國認知戰，告訴所有人關於2758號決議的真相。

廖福特表示，中國誤用2758號決議會影響所有一般台灣人的權益，包括台灣人民要進入聯合國建築物，都必須出示台胞證，這是非常不合理的，「我做國際法研究，卻不能進入聯合國建築，真是情何以堪。」

廖福特舉巴勒斯坦試圖加入聯合國為例，起初巴勒斯坦完全被聯合國排斥，後來用特殊組織加入觀察員，第三階段是成為一些聯合國專門組織觀察員，近日聯大通過決議支持巴勒斯坦有正式會員資格，現在只差最後一哩路，就能成為正式會員國，目前主要是卡在美國與以色列的關係。

廖福特表示，借鏡巴勒斯坦案例，台灣要加入聯合國的基礎，是要先確立跟中國不是同一個國家，以WHA情況來看，過去台灣能加入觀察員，是因世衛秘書處跟中國有協議，在中國不反對前提下，台灣才可參與觀察員，台灣要追求根本解決之道，還是要正式取得世衛大會同意，讓台灣成為觀察員，再進一步申請推案成為正式會員。

王定宇表示，他在立院外交委員會，多年看醫界聯盟推動參與WHA，非常辛苦宛如反覆推石頭上山，聯大2758號決議遭誤用是整個問題的關鍵，外交部近年施政重點之一，是讓國際知道2758號決議的真實意涵，先從理念相近國家開始推動。

吳樹民感嘆，台灣人沒有歷史感，在國民黨過去威權統治下，很多事情搞不清楚，其實中國與台灣之間在歷史上沒有關係，中國現在放話「留島不留人」，加入WHO 對台灣很重要，因此他呼籲新任的教育部長與文化部長，應讓台灣本土的歷史文化更加正常化。

世界衛生大會5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，儘管各國挺台聲浪一波波，然而截至去年，台灣已連續7年未能以觀察員身分參與，且今年至今仍未收到邀請函。

巴勒斯坦 福特 聯合國

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