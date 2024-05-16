文化部集資送iPhone遭批馬屁文化 史哲：不知情但謝絕

臉書粉絲專頁「靠北藝術」上有人貼文爆料，指出文化部長史哲將轉任行政院政務委員，而文化部長官以公務信箱要求一級主管「捐錢」，一同購買價值4萬3400元的「iPhone15 Plus 512G」歡送史哲，每人出900元到2100元不等。國民黨立委黃健豪批，史哲只是轉調單位，仍可管轄文化部，新政府應該根絕這種馬屁文化。

文化部長史哲今天接受電視台堵訪時表示，對於此事完全不知情，且先前已一再表示謝絕一切餐會、歡送會等。對於同仁表達的心意，史哲表示心領感謝，「絕對不會發生要送禮的問題」。據了解，史哲早已拒絕文化部同仁要為他舉辦的歡送會，將是首個不辦歡送會的文化部長。