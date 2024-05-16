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文化部集資送iPhone遭批馬屁文化 史哲：不知情但謝絕

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長史哲將轉任行政院政務委員。圖／聯合報系資料照片
文化部長史哲將轉任行政院政務委員。圖／聯合報系資料照片

臉書粉絲專頁「靠北藝術」上有人貼文爆料，指出文化部史哲將轉任行政院政務委員，而文化部長官以公務信箱要求一級主管「捐錢」，一同購買價值4萬3400元的「iPhone15 Plus 512G」歡送史哲，每人出900元到2100元不等。國民黨立委黃健豪批，史哲只是轉調單位，仍可管轄文化部，新政府應該根絕這種馬屁文化。

文化部長史哲今天接受電視台堵訪時表示，對於此事完全不知情，且先前已一再表示謝絕一切餐會、歡送會等。對於同仁表達的心意，史哲表示心領感謝，「絕對不會發生要送禮的問題」。據了解，史哲早已拒絕文化部同仁要為他舉辦的歡送會，將是首個不辦歡送會的文化部長。

文化部表示，有關邀集12職等以上及附屬機關首長致贈紀念品一事，為文化部及文建會時期就有的慣例作法，主要藉紀念品表達對於歷任部、次長（主委、副主委）卸任的致意及感謝，也是公私部門都常見的人情味，並非為特定人量身定做，且非強迫性質。目前人事處已將已收款項全數退回。

臉書粉絲專頁「靠北藝術」上有人貼文爆料，指出文化部長史哲將轉任行政院政務委員，而文化部長官以公務信箱要求一級主管「捐錢」，一同購買價值4萬3400元的「iPhone15 Plus 512G」歡送史哲。圖片取自靠北藝術臉書
臉書粉絲專頁「靠北藝術」上有人貼文爆料，指出文化部長史哲將轉任行政院政務委員，而文化部長官以公務信箱要求一級主管「捐錢」，一同購買價值4萬3400元的「iPhone15 Plus 512G」歡送史哲。圖片取自靠北藝術臉書

史哲 文化部

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