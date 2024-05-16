藍白國會改革明闖關 綠籲韓國瑜別當「傅隨組織」

國民黨團為力拚周五院會通過國會改革五法，昨起發動夜宿議場，民眾黨團也加入守夜行程。民進黨團質疑，國會改革法案尚未朝野協商，目前距離院會倒數不到24小時，最後一次呼籲立法院長韓國瑜別自行閹割協商權利，成為「傅隨組織」，綠營先禮後兵，講理到最後一刻，只盼藍白不要欺人太甚，51名綠委也都做好應戰準備。

民進黨團今接力舉行兩場記者會，第二場開頭就播放國民黨團總召傅崐萁摸頭民眾黨團總召黃國昌的畫面，影片中，傅崐萁提及聽說民進黨團要包圍韓國瑜佔領主席台，「第一個衝上去保護的絕對是黃國昌」，讓在場立委啞然失笑，黃也笑呵呵。

「藍白兩黨暗夜狂笑，台灣民主卻在啜泣！」吳思瑤批評，此番景象，讓人忘記場景是在立法院，還以為是哪個深夜啤酒攤或是豪華餐廳，民進黨團最後一次鄭重喊話，盼韓國瑜依立法院職權行使法召開協商，讓朝野針對國會改革法案進行折衝與對話，而非過個水，等協商冷凍期滿一個月就強行表決。

吳思瑤接著羅列歷任立法院前院長王金平、蘇嘉全及游錫堃任內重大法案協商概況，她說，王最願意花時間調和鼎鼐，曾九度協商食品衛生管理法，蘇曾為前瞻基礎建設二度召開協商，時間分別長達9和15小時，更耗費近15小時協商不當黨產處理條例，游也曾四度協商學校衛生法，讓議案在表決前充分討論。

吳思瑤質疑，新國會上路3個月，韓國瑜身為立法院長，主持協商只是過水，甚至沒有進入實質討論，只處理程序，而明天藍白欲強行通過未逐條討論的國民黨版國會改革法案，丟包民進黨版，韓至今卻未主持協商，難道是想閹割院長的協商權利，繼黃國昌後，成為第二個「傅」隨組織？

黨團書記長莊瑞雄批評，立法院長不該只是西裝筆挺坐在主席台上敲敲槌就自覺威風，此職務重點在於協調不同政黨的意見，這才是人民要的國會；藍白聯手威力確實很強，儘管對國會改革意見分歧，仍為各取所需在議場前開歡樂趴，他也要問藍白兩黨，這麼急著通過爭議法案，到底在怕什麼？

莊瑞雄質疑，民主政治就是政黨政治，過去政黨或候選人落敗後會自行檢討，徐圖再起，如今藍白兩黨在總統大選落敗後理應監督執政者，卻反過來幫執政黨開支票，如果韓國瑜明天立法院長不好好當，要當傅崐萁小弟，一切政治後果要自負。

黨團副幹事長洪申翰感嘆，10年前，黃國昌為反服貿在守議場，10年後，卻是為了剛去北京朝聖的傅崐萁守議場，藍白勾結一同跳過民主程序，硬幹爭議法案，讓人遺憾，看見傅崐萁摸了黃國昌的頭，大家都知道這個肢體語言是什麼意思，黃也報以魔性笑聲，「我看了非常不舒服」，但黃顯然非常舒服。

洪申翰認為，如果韓國瑜無心協商，為何要來當立法院長？這不是國會議長最重要、最能發揮影響力的地方嗎？是為了傅崐萁，還是真的難有耐心，不得而知，期盼韓能堅守國會最重要的程序正義。

至於民進黨團明天會如何應戰，吳思瑤說，民進黨團會論理到最後一刻，不會放棄，51名黨籍立委各個能文能武，能講法律條文、比專業，會窮極一切努力和做好一切準備。

她也反酸，不知道藍白在排什麼，明天議程早在周二程序委員會就排好了，全照他們要的進行，不知道在演哪齣，難道這樣比較賺人血淚、博得社會認同？或是博個感情，讓藍白兩黨在人民上演噁心摸頭影像？