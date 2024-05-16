蔣萬安訪東京分享震災應變「市長在哪EOC在哪」 小池百合子讚嘆

台北市長蔣萬安出訪日本東京，今天（16日）上午出席SusHiTech市長論壇開幕式，並以「安全城市」為題演說，蔣向世界各國城市代表分享台北的地震應變、因應極端氣候的韌性城市建設。蔣演說時以這次花蓮0403大地震的震災決策過程為例，與各國代表分享。

蔣提到，因地震發生在上午7點58分，第一時間無法抵達災害應變中心，不過市府以「市長在哪裡，EOC就在哪」為應變原則，全市府應變5分鐘內就全部動起來。

蔣萬安演說後，同樣地處地震帶的東京都知事小池百合子也表達讚嘆，稱許台北的地震應對機制軟體、硬體整合完善。

蔣萬安今天專題演說中提到，台北市的防災應變是透過市府的災害應變雲端協作平台，能立刻串起所有局處並掌握全台北的災害通報。並以精確標記點位，顯示了「已結案」、「未結案」、「重大結案」的狀態，來確認各項災情的處理進度。

各國城市首長、代表也對台北市的防災型都更感到好奇，蔣萬安說，台北市過去每任市長都想推動都市更新，但過去市長當時面對的是20、30年屋齡的房屋；他面對的卻是40、50年的屋齡，更加艱巨，也更加迫切。

蔣在論壇中提到，台北有72%房屋屋齡超過30年，有研究指出，如果在台北發生6.2級的地震，將有超過4900棟房屋倒塌，這將是台北不能承受之痛，所以他上任後，積極推動都更八箭的政策。防災型都更不僅政府致力加速申請流程、克服各項程序障礙；更要與民間合作，Public Private Partnership公私部門協力，並且讓人民轉換心態，以前大家都更的想像是為了提升生活環境與市容；現在是為了極端氣候與防災需求，已不再只是為了舒適，更加迫切。