被傅崐萁稱戰力如「拖拉庫」 陳玉珍：我是金門坦克

立法院院會明天（17日）處理國會改革法案，國民黨團、民眾黨團將於今晚公布共提草案版本，朝野料將上演表決大戰。國民黨團總召傅崐萁盤點立委戰力時，稱「陳玉珍衝過去，不管男生女生，像被拖拉庫撞到」，引發討論。陳玉珍表示，她是金門坦克，但希望民進黨當家不鬧事。

國民黨團為防止民進黨團惡意杯葛，國民黨立委於昨上午展開為期3天2夜的守夜戰，以求5月17日搶得排案先機。傅崐萁今到議場前探班值班國民黨立委時也盤點自家戰力，稱「我們有戰地女戰神，陳玉珍她衝過去，不管男生女生，像被拖拉庫撞到」。

陳玉珍在議場前受訪表示，不會只有她，國民黨壯丁這麼多，剛剛傅崐萁說她是卡車，他們金門生活不怕苦、工作不怕難，戰鬥不怕死，「我不是卡車，是金門坦克」。她強調，對的事情「自反而縮，雖千萬人吾往矣。」

陳玉珍說，他們不會主動攻擊，尤其她這種小家碧玉，希望民進黨當家不鬧事，即便民進黨冗長發言，但這是民主程序，反正他們就是兵來將擋、水來土淹，更何況國民黨團年輕一代的論述能力也很強。