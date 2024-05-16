被傅崐萁稱戰力如「拖拉庫」 陳玉珍：我是金門坦克
立法院院會明天（17日）處理國會改革法案，國民黨團、民眾黨團將於今晚公布共提草案版本，朝野料將上演表決大戰。國民黨團總召傅崐萁盤點立委戰力時，稱「陳玉珍衝過去，不管男生女生，像被拖拉庫撞到」，引發討論。陳玉珍表示，她是金門坦克，但希望民進黨當家不鬧事。
國民黨團為防止民進黨團惡意杯葛，國民黨立委於昨上午展開為期3天2夜的守夜戰，以求5月17日搶得排案先機。傅崐萁今到議場前探班值班國民黨立委時也盤點自家戰力，稱「我們有戰地女戰神，陳玉珍她衝過去，不管男生女生，像被拖拉庫撞到」。
陳玉珍在議場前受訪表示，不會只有她，國民黨壯丁這麼多，剛剛傅崐萁說她是卡車，他們金門生活不怕苦、工作不怕難，戰鬥不怕死，「我不是卡車，是金門坦克」。她強調，對的事情「自反而縮，雖千萬人吾往矣。」
陳玉珍說，他們不會主動攻擊，尤其她這種小家碧玉，希望民進黨當家不鬧事，即便民進黨冗長發言，但這是民主程序，反正他們就是兵來將擋、水來土淹，更何況國民黨團年輕一代的論述能力也很強。
此時，傅崐萁恰巧攜帶炸雞、冰棒到議場前探班，傅崐萁當面稱讚陳玉珍是金門女戰士，新型坦克明天開進立法院，但傅也呼籲民進黨當家不鬧事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言