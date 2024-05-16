居亞洲四小龍之首！行政院：8年平均經濟成長率3.15%

行政院長陳建仁今天主持任內最後一次行政院會，院會中通過蔡政府執政8年施政成果報告案。行政院指出，8年來平均經濟成長率高達3.15%，居亞洲四小龍之首；推動能源轉型，目前再生能源發電量較2016年大幅成長110%。

陳建仁聽取報告後表示，在總統蔡英文穩健領導下，行政團隊8年來，齊心團結，一棒接一棒，全力以赴，有許多具體、民眾有感的施政成果。這屆內閣不但共同完成疫後特別預算案，前瞻基礎建設計畫推動成果豐碩。

陳建仁表示，儘管台灣面臨美中對抗、百年大旱、COVID-19疫情、烏俄戰爭、氣候變遷、通貨膨脹以及國際能源價格高漲等國內外嚴峻威脅挑戰，但中央、地方及全體人民齊心共同努力，攜手打造「溫暖而堅韌」的台灣，並繳出亮麗成績單，獲多項國際評比肯定，讓世界看見台灣。

陳建仁向行政團隊部會首長、縣市首長、全體公務人員表達誠摯敬意與謝意；他說，行動創新AI內閣將在20日上路，請各部會在既有施政成果持續努力，傳承交接，讓政府無縫接軌；期許大家團結一心，讓台灣愈來愈向前行，共同創造更好國家。

行政院報告指出，政府推動「六大核心戰略產業」、「5加2產業創新」、「投資台灣三大方案」，優化投資環境，促使經濟、出口持續成長，8年來的平均經濟成長率高達3.15%，居亞洲四小龍之首，GDP累計增加新台幣27兆元。

行政院說，推動能源轉型，目前再生能源發電量已較2016年大幅成長110%，邁向能源自主、環境永續，同時促進產業發展及科技創新。

行政院說，政府推動「0-6歲國家和你一起養」及長照2.0，幼兒照顧經費由原154億元提高至今年達1201億元，而長照經費由原49.5億元，今年大幅增加至876億元，成長超過17倍，受惠人數由9萬人增至51萬人。

此外，行政院說，為讓全民共享經濟成長果實，政府連續8年調整勞工基本工資，月薪由2萬8元調升至2萬7470元，時薪由120元調升至183元；軍公教調薪3次，累計調幅達11.4%，推動軍公教年金改革，促進年金財務永續，實現世代正義。

社會住宅直接興建加上包租代管20萬戶將於今年底達成，推出300億元中央擴大租金補貼專案及中產以下房貸戶支持專案，大幅減輕民眾生活負擔。