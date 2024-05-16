李坤城：馬文君執意考察太平島 國際社會麻煩製造者

民進黨立委李坤城今天（16日）表示，外交國防委員會召委馬文君罔顧南海區域局勢、堅持在520前安排太平島考察，此舉可能造成的負面國際效應；且這幾個月來，立院在國民黨團總召傅崐萁主導下，藍白兩黨聯手的許多行為，分開來看都還好，但合在一起看，根本就像是為了中國統戰，做好種種前置準備。

李坤城指出，在法制面，包含前總統馬英九從中國回來後，馬上就提出要修改「反滲透法」、國民黨團總召傅崐萁率團上個月訪中後推動「國安五法」修法，都削弱了台灣對中國滲透的防禦。

李坤城說，在國家認同層面，傅崐萁從中國回來之後，就到內政委員會要求民進黨委員提案的文字中，所有的「中國」要改為「大陸」，而國台辦馬上針對傅崐萁此一行為表示高度肯定，傅崐萁這樣做其實就是在配合中國促統、改變台灣民眾國家認同的手法。

李坤城表示，不管是國防部、外交部還是國安局，都已經呼籲，在520之前去太平島其實並不是一個好的時間點，但藍白立委還是堅持要出訪，對於目前的南海爭議其實是增添不必要的麻煩，台灣在太平島的主權無庸置疑，這時間點登島，對於主權沒有任何助益，反而是對南海周遭相關國家、對於台灣民主盟友，如菲律賓等國，造成不必要的壓力。

台灣守護民主平台理事宋承恩指出，馬英九2016年登太平島時，就是配合中國的論述、迎合中國政權的需要，讓中國可以在南海仲裁案中主張中國管轄權，當時國際社會就非常驚訝，台灣在南海議題上配合中國的立場、配合中國演出。

民進黨立委沈伯洋表示，很多國民黨立委和傅崐萁去中國後，又都去太平島聽取國防相關報告，這就是很嚴重的國安漏洞；再加上現在國民黨想要強行通過毀憲亂政的藐視國會罪，法案一旦通過，未來立法委員可以假借各種名義啟動調查，只要立委認為民眾所言不實，那就有刑責，這就是中共在中國透過公安在做的事情，絕非國家之福。