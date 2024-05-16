史哲將轉調！網傳文化部要求集資送iPhone 藍委批馬屁文化

臉書粉絲專頁「靠北藝術」上有人貼文爆料，指出文化部長史哲將轉任行政院政務委員，而文化部長官竟以公務信箱要求各單位主管「捐錢」一同購買價值4萬3400元的「iPhone15 Plus 512G」，歡送史哲。國民黨立委黃健豪批，史哲只是轉調單位，仍可管轄文化部，新政府應該根絕這種馬屁文化。

該篇貼文提到，「為歡送史部長於113.5.20調任行政院政務委員，由本部一級單位主管以上人員及所屬機關（構）首長集資購買禮品。」品項為iPhone15 Plus，分攤金額為文化部次長2100元、文化部主秘、參事、一級單位主管及所屬機關首長一人900元，請大家在5月17日下班前送交人事處。

黃健豪說，如果網路內容是真的，這種做法恐會陷史哲於不義。史哲只是轉任政務委員，未來對文化部還是有實質管轄權，原則上送1000元以下禮品算是正常，但如果是送iPhone15，就真的貴了一點。

黃健豪還提到，如果還是用公務信箱發給同仁，會讓人家覺得是種不樂之捐，如果是透過私人群組，一群好友私下揪團送禮，還比較情有可原，如果是透過公務信箱發送信件，集資購買部長禮品，恐怕較不合適。

黃健豪認為，希望新政府能根絕、杜絕這類事件，像上級要求部屬送長官禮物的馬屁文化，不應繼續延續下去。

國民黨立委羅智強則說，相信史哲「絕對不是」被NCC副主委翁柏宗恐嚇到，誤以為iPhone 16、17不會在台灣上市，所以才貪圖一台iPhone15手機。不過這件事究竟是基層自發性贈禮，還是礙於長官要求才集資，涉及到權力關係，事關重大，建議史哲盡速出面說明此事是否屬實。