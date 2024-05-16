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傳蔡英文將特赦陳水扁 傅崐萁：須說明貪汙總統為何可被特赦
總統蔡英文卸任在即，特赦前總統陳水扁的傳聞滿天飛，至今總統府仍未清楚說明。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，據聞蔡總統可能在明天特赦陳水扁，如果要特赦陳水扁的話，必須告知全國人民，基於什麼原因要特赦陳水扁，畢竟國人的下一代都必須清楚地了解，為什麼一個貪汙的總統做到總統還要貪汙，且接續的總統還要特赦。
傅崐萁今天在立法院議場前表示，據聞蔡總統可能在明天特赦陳水扁，經過昨天一整天在立法院司法及法制委員會的詢答，法務部都表示無所知悉。特赦是總統的職權，國民黨團予以尊重，但陳水扁有沒有道歉、有沒有認錯、有沒有要把不法所得統統沒入、剩下的4大案要不要繼續審下去，以及在保外就醫期間違反相關規定的行為是否也一併赦免等，蔡總統如果要特赦的話，必須向國人說明清楚。
傅崐萁強調，蔡總統對國會、對全國人民都有最基本告知的義務，告知大家是基於什麼原因要特赦，畢竟這對教育下一代很重要，告訴大家為什麼一個貪汙的總統做到總統還要貪汙，為什麼接續的總統還要特赦陳水扁？
傅崐萁呼籲，如果特赦陳水扁有助於朝野和解、讓全國人民團結在一起的話，請直接把原因告訴全國國人，而不是用一個突襲式的方式。
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