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黃循財任新加坡總理 外交部盼持續深化台星友誼

中央社／ 台北16日電

新加坡第4任總理黃循財宣誓就職，外交部今天表示祝賀，感謝前總理李顯龍長期對台星關係的支持，並指出，台星關係互動密切友好，期盼雙方持續拓展在經貿、觀光等各領域合作關係，深化雙邊友好情誼。

外交部中午發布新聞稿表示，新加坡總理黃循財於5月15日正式宣誓就任新加坡第4任總理，政府祝賀黃循財就職，並感謝前總理李顯龍長期對台星關係的支持。

外交部指出，台星兩國關係互動密切、友好，期盼雙方持續拓展在經貿、教育、觀光、文化交流及民間互動等各領域合作關係，深化雙邊友好情誼。

原新加坡副總理兼財政部長黃循財接替執政20年的李顯龍，宣誓成為第4任總理。黃循財表示，新加坡不僅要在維護國家利益與權利的同時與各方相處，也重視東協的核心地位，為東協促進合作與一體化付出努力。

外交部 新加坡 黃循財

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