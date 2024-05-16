駐布里斯本辦事處長投書 籲支持台灣參與WHO

世界衛生大會（WHA）將在27日登場，駐布里斯本辦事處長范厚祿投書澳洲刊物，呼籲各界支持台灣參與世界衛生大會及世界衛生組織（WHO）。

范厚祿以「支持台灣有意義參與全球健康網絡」（Advocating for Taiwan’s Meaningful Participation inglobal health network）為題，投書5月出版的「澳洲多元文化新聞」（Multicultural News Australia），呼籲各界支持台灣參與世界衛生組織。

文中指出，台灣擁有世界先進的醫療系統，對全球衛生體系有重大貢獻。2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球，台灣不僅做好了充分準備，在疫情控制和經濟發展間取得平衡，且持續提供及時援助，包括口罩、快篩試劑、隔離服和其他醫療物資予美國、歐盟、澳洲和中南美洲等國際夥伴，贏得國際社會讚揚。

范厚祿表示，台灣作為國際社會一員，可提供協助，並「正在」世界各地提供協助。他舉例，過去數十年來，澳洲昆士蘭州（Queensland）台僑為此地衛生醫療事務提供重大貢獻，如慈濟布里斯本分會每年皆為偏遠地區弱勢族群進行義診及牙齒治療，2022年疫情間，昆州台僑也自動發起慈善活動，為各大醫院前線醫護人員提供愛心午餐盒，以實際行動，支持醫護人員的奉獻和犧牲。

另外，2021年起台灣與昆士蘭州在醫療保健領域，開展重要的合作交流關係，台安醫院與布里斯本Mater醫院締結姊妹醫院，之後簽署合作備忘錄（MOU），加強雙方在衛生醫護等領域，更緊密的合作及交流，為昆州和台僑民眾，提供更完善的醫療保健服務。

范厚祿強調，台灣應能與WHO共同攜手，邁向實現全人類健康目標；台灣作為國際社會負責任之一員，醫療保健和公共衛生系統均符合WHO所揭櫫之目標，努力促進全球公共衛生和安全，隨時準備為全球衛生事業貢獻專業知識和資源。

他進一步指出，WHO作為捍衛全球健康權益之主要國際組織，卻因不合理的政治因素，持續將台灣排除在外，違背其普遍性與人權原則，以及「不讓任何人落後」之承諾。WHO的不作為，不僅危及台灣2300萬民眾的健康權益，對全球衛生安全構成重大威脅，影響深遠。

范厚祿表示，在有關全球衛生政策和倡議的討論和決策中，台灣的經驗分享與聲音，至關重要，呼籲WHO秘書處秉持專業性和中立性，納入台灣參與WHO相關活動和機制中，如「WHO大流行協議」（Pandemic Agreement），才能有效地共同應對當前全世界所面臨挑戰。

昆士蘭台灣同鄉會將於5月25日下午在布里斯本市政府前喬治國王廣場擴大舉辦聲援活動，向昆州主流社會傳達台灣參與WHA、WHO之訴求。