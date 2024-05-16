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龐培歐稱17日抵台出席520 外交部低調：有掌握到訊息

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國前國務卿龐培歐。圖／聯合報系資料照片
美國前國務卿龐培歐。圖／聯合報系資料照片

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）對外表示將於5月17日來台，預計參加我國520總統就職典禮。對此，外交部僅表示，自美國來訪的外賓，外交部都有掌握到完整的訊息。

龐培歐15日接受媒體訪問時表明將參加我國520總統就職典禮，他表示，非常高興有機會能參加就職典禮，與新領導團隊一同慶祝，他有信心他們會繼續為台灣人民做事，把台灣放在首位，就如同我們把美國放在首位。

立法院外交及國防委員會今邀請僑委會、外交部、國家安全局報告「中共海外統戰工作對我僑務推展與邦交維持之影響及應處作為」，並備質詢。國民黨立委徐巧芯在質詢時表示，有消息指出，龐培歐將於17日來到台灣，詢問外交部是否接獲相關訊息。

外交部北美司長王良玉表示，從美國地區來的外賓，外交部都有掌握到完整的訊息，會在適當的時間對外做說明。

外交部 美國 龐培歐

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