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國台辦懲戒台灣五名嘴 鄭文燦：會傷害兩岸之間的互動
中國大陸國台辦昨（15日）無預警宣布，將懲戒劉寶傑、李正皓、于北辰、黃世聰及王義川等5位名嘴及其家屬，批評他們蒙蔽部分台灣民眾，攪動兩岸敵意。行政院副院長、候任海基會董事長鄭文燦今天表示，這些作法不利於兩岸發展的任何做法，會傷害兩岸之間的互動。
行政院會今天通過總辭案，行政院長陳建仁在會後率閣員拍「畢業照」，鄭文燦受訪時針對國台辦懲戒名嘴一事做出回應。
鄭文燦表示，任何有助於兩岸更和平、更對等、更善意的方向，我方會給予支持，但是不利於兩岸發展，而且不符合自由民主原則的任何做法，是傷害了兩岸之間的互動，這些做法在台灣是不容易得到支持的。
鄭文燦說，希望大陸能夠秉持著互相尊重、善意對等的方向來走，這還是大的方向。
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