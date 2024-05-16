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僑委會：華語文學習中心明年目標達百所
僑委會自2021年開始在歐美地區設置台灣華語文學習中心，僑委會副主委呂元榮指出，明年度目標將達到100所。
立法院外交及國防委員會今邀請僑委會、外交部、國家安全局報告「中共海外統戰工作對我僑務推展與邦交維持之影響及應處作為」，並備質詢。
國民黨立委黃仁在質詢時說，我國開辦華語文學習中心，策略性搶進對岸孔子學院的空窗，雖然學生人數逐年成長，但去年學生人數僅不到3千人，詢問華語文學習中心的情況。
呂元榮說，中國大陸的孔子學院不單純是華語文學習的機構，而是進行中共價值、革命中心思想的輸出，含有國際宣傳的作用；台灣華語文學習中心則是因應華語文學習的熱潮需求，提供華語學習的機會。
他指出，華語文學習中心明年度在美國及歐洲要達成100所的目標。他表示，這個目標是視當地師資、學習華語文的需求做評估，現在在美國和歐洲率先來推動成立，未來也鎖定澳洲、加拿大，還有東南亞國家。
根據僑委會今年初統計，僑委會已輔導成立87所台灣華語文學習中心。
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