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國會改革17日表決 傅崐萁：藍白共提版本今晚公布

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁今天在立法院議場前舉行記者會，說明國會改革相關法案最新進度。記者王千豪／攝影
國民黨團總召傅崐萁今天在立法院議場前舉行記者會，說明國會改革相關法案最新進度。記者王千豪／攝影

國民黨立法院黨團力拚明天（17日）在院會通過國會改革法案，國民黨立委昨輪值守夜，準備搶優先排案權，避免民進黨團惡意杯葛。國民黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨跟民眾黨預計今天晚上8時公布草案條文，明天兩黨將共同提案，希望民進黨團「當家不鬧事」，讓相關法案都能夠順利通過。

國民黨團在黨團幹部會議、黨團大會沙盤推演，為防止民進黨祭出海量提案戰卡案，傅崐萁昨下軍令狀，國民黨立委於昨上午展開為期3天2夜的守夜戰，以6小時為一時段共8個時段，由8個委員會的國民黨立委輪由值班，以求5月17日搶得排案先機。

傅崐萁今天議場前表示，國民黨跟民眾黨有溝通，雙方預計在今天晚上8時正式公布所有條文，明天由國民黨、民眾黨來共同提案，讓國會改革法案能夠全部順利的通過，完全符合大法官585號解釋令，絕對沒有民進黨所稱毀憲亂政、牴觸憲法法庭的事情。

傅崐萁說明，民國93年12月大法官585號解釋令正式說明以後，對於單一國會必須要有調查權已經說明得非常清楚，並沒有表達不可以有刑事的職權，但國民黨從善如流，此次國會改革的調查權、不得藐視國會等，只要是民間到國會來作證，都完全沒有刑責的問題，而政府官員如果在這裡做不實或者違證，觸及原本的刑法，不在這一次立法院職權行使法的修法，而是由國家的刑法直接來處理，不是由國會來進行審判，所以完全符合大法官585號解釋令。

傅崐萁強調，明天是一個關鍵時刻，尤其在準總統賴清德520就職之前，立法院是否朝野同心，把民進黨過去一貫主張的國會改革落實，全國國人引頸期盼。

傅崐萁並喊話賴清德說，「要當40%的總統，還是100%的全民總統？」明天全國國人拭目以待，希望執政的當家不鬧事，不管是民生法案、陽光國會法案都能夠順利通過，國民黨尊重民進黨團的議事表示，但更希望大家遵守立法院議事規則，讓嶄新的國會能夠呈現在國人眼前。

傅崐萁 國民黨 民進黨

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