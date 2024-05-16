國安局：520前中共網路侵擾案件增 每天逾250萬次

520正副總統就職典禮前，中共是否加大對台施壓，國安局今天表示，來自中共的錯假訊息多，網路侵擾案件有增加，從今年初選舉後每天約100多萬次，至今提高至每天約250多萬次，而侵擾案件主要針對政府機關，國安局將持續找出可能被滲透的漏洞。

外交部、僑委會、國安局上午到立法院外交及國防委員會報告「中共海外統戰工作對我僑務推展與邦交維持之影響及應處作為」，並備質詢。

民進黨立委羅美玲質詢時表示，日前傳出外交機密文件遭置入駭客網站事件，外交部次長陳立國表示，外交部重要文件有流水編號或密碼等，排除內部洩密可能，未來會持續加強系統監控、強化確保資安系統，目前案件由檢調單位調查。

民進黨立委王定宇詢問，台灣新政府即將在5月20日就職，此前是否掌握中共加大對台施加壓力。國安局副局長柯承亨回應，近年中共灰色侵擾比以往嚴重，每天持續監控各項狀況，目前共軍動態沒有特殊異常。

王定宇追問，網路侵擾層面是否增加，國安局第五處副處長表示，來自中共的錯假訊息相當多，網路侵擾案件有增加，從今年初選舉後每天約100多萬次，至今提高至每天約250多萬次。

他說，上述網路侵擾案件主要針對政府機關，國安局將持續找出可能被滲透的漏洞。

中國國台辦點名5名台灣政治評論員實施「懲戒」。民進黨立委林楚茵詢問，有關中共法律戰再升級、是否可能面臨台灣香港化的潛在威脅，柯承亨說，中共對於言論自由打壓、針對批評人士的手段越來越強烈，民主陣營無法接受域外長臂管轄的作為。

柯承亨表示，中共對台加大恐嚇力道，在國際上引起負面效應將會更大。陳立國說，民主國家不會容忍境外長臂管轄的行為，不僅影響各國主權，也威脅人民自由。