政院通過內閣總辭 蘇俊賓親贈陳建仁畫像盼團結

行政院長陳建仁上午主持任內最後一次行政院會，會中，桃園市副市長蘇俊賓特地送暖，感謝陳內閣任內為地方的付出。蘇俊賓也在致詞後將自己繪製的陳建仁畫像小卡送給陳建仁，感謝陳建仁曾努力嘗試替期待的政治環境做出想要的樣貌，也盼在朝野氣氛不太好的當下，中央地方、不同政黨還是可以創造空間來合作。

據轉述，蘇俊賓在會中指出，直轄市的首長或代表列席行政院院會是行之有年，行政院長在蘇貞昌任院長的時代，以疫情為由停止邀請。一停，停2年多，這麼長的一段時間，院會裡頭聽不到地方政府的聲音。

他說，幾次直轄市長爭取列席院會，都被以各種理由拒絕，陳建仁一上任，立即調整這項做法，恢復邀請直轄市列席院會，並表達歡迎六都的聲音。當時，陳建仁說，「誠摯歡迎六都市長列席行政院會，會全力支持地方需求，讓社會更溫暖、國人更幸福、國家更進步。」

「這樣的反差，讓我對於初上任的陳建仁院長有了第一個好感。」蘇俊賓表示，這一年多來，他常常有機會代表桃園市長張善政列席院會，「這個我曾經熟悉又陌生的空間，我把院長的宣示當作是真的，也認真的看待自己的角色，分享在地方政府看到的政策盲點，認真準備功課，珍惜在行政院的每一次列席、每一次的發言。」

「我必須說，陳院長做的，和他剛剛就認識宣示的是一致的。」蘇俊賓表示，這一年多來，地方政府針對政院的建議，陳建仁多數是正面看待。正面回應，也積極評估。對於不同政黨的地方政府代表，不曾讓他感受到不尊重，或是敷衍。

今天是陳建仁最後一次主持院會，蘇俊賓說，「說真的，我有點捨不得，我很期待不同政黨，能夠有多一些像陳院長這樣格局高度，還有有合作胸襟的政治人物。」

蘇俊賓表示，在台灣艱困的環境和國際情勢下，「我們要競爭，也要合作」，雖有監督彼此的責任，在關鍵的時候卻更應該要團結，「如果台灣需要共識，我覺得這應該就是台灣最該有的共識」

蘇俊賓說，在朝野氣氛不太好的當下，至少努力做到地方與中央政府之間、在不同政黨之間，還是可以創造空間來合作。他感謝陳建仁一年多來對桃園市的支持，也期許新到任的卓內閣團隊。