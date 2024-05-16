扁保外就醫還要特赦？羅智強質詢法務部：你舉個例子給我看

國民黨立委羅智強今（16日）在立法院司法及法制委員會質詢法務部常次黃謀信，指有沒有一個人像前總統陳水扁可參加歡樂PARTY還可保外醫治的案例？黃說，依台中監獄、醫療單位診斷，參與類似活動有助改善健康，是依專業判斷。

羅智強說，他不會為難黃謀信「我也知道你的答案是什麼」，但希望黃「你舉出一個相近的保外就醫例子給我看就好」。

羅智強表示，這兩天的委員會議程都很重要，但法務部長蔡清祥卻未列席，是否在迴避蔡英文總統要特赦陳水扁的問題乾脆不來？

羅說，陳水扁有38次延展保外就醫的紀錄，法務部都說台中監獄有審酌陳水扁參加民進黨周年慶歡樂派對等活動有助於醫療「一年在監所生病的人有多少？」「保外就醫參加派對是不是都有助於醫療？」

羅智強表示，陳水扁可以上直播、參加政治輔選，並沒有「無法醫治」的情形，這樣的保外就醫制度對其他受刑人不公平。

羅說，陳水扁的問題還不止保外就醫、特赦案，另有案件停止審判的事，也請黃謀信舉一個相似的案例給他參考。

黃謀信表示，蔡清祥昨天未在委員會是去花蓮賑災及參加更保、犯保的活動，今天則在行政院，有關陳水扁的保外醫治案，是因醫療診斷參加活動有助於健康，至於有沒有人像扁一樣的待遇，則要個案審酌。