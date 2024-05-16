國台辦稱將懲戒5名嘴 鄭文燦：傷害兩岸互動
中國大陸國台辦昨天（15日）稱將對5名台灣政治評論員實施「懲戒」，即將接任海基會董事長的行政院副院長鄭文燦今天說，這些不符合自由民主原則的做法，傷害了兩岸之間的互動。
新內閣將於5月20日就職，行政院會今天通過內閣總辭案，會後行政院長陳建仁率全體內閣成員在行政院中央大樓外，循例拍攝畢業合照。
對於中國大陸國台辦昨天點名將對5名台灣政治評論員實施「懲戒」，鄭文燦今天在大合照後受訪表示，任何有助於兩岸更和平、更對等、更善意的方向，會給予支持，但是不利於兩岸發展、不符合自由民主原則的任何做法，「我想是傷害了兩岸之間的互動」。
他強調，這些做法在台灣不容易得到支持，希望兩岸能夠秉持互相尊重、善意對等的方向來走，這才是大的方向。
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