中共三中全會延至7月舉行 國安局：處理敏感黨紀問題

中共20屆三中全會延期，會議擬於今年7月舉行。立委今於立法院詢問三中全會延期的原因判斷，國安局副局長柯承亨認為，研判是因為要處理比較敏感的黨紀問題。

立法院外交及國防委員會今邀請僑委會、外交部、國家安全局報告「中共海外統戰工作對我僑務推展與邦交維持之影響及應處作為」，並備質詢。

國民黨立委黃仁在質詢時表示，中共三中全會一般處理人事，及重大經濟政策，並詢問中共三中全會何以延期，國安局有沒有做分析？柯承亨表示，國際上確實一直在關注三中全會延後的狀況。

他指出，國安局研判，可能是為了處分比較敏感的黨紀問題，包括中共在去年不管是外交部長、國防部長，還是火箭軍的高層都連續遭到撤職換人，其原因一直都沒有說明，尤其前外交部長秦剛，和前國防部長李尚福皆具有中央委員的身份。