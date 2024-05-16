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陳內閣通過總辭 盧秀燕感念支持：多到台中走走

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長陳建仁上午主持任內最後一次行政院會，通過內閣總辭案。會後率內閣成員拍「畢業照」。記者邱德祥／攝影
行政院長陳建仁上午主持任內最後一次行政院會，通過內閣總辭案。會後率內閣成員拍「畢業照」。記者邱德祥／攝影

賴政府520上任，行政院陳建仁今天（16日）上午主持任內最後一次行政院會，除了聽取蔡政府執政8年施政成果報告案，也通過內閣總辭案，會後率內閣成員拍「畢業照」為任內施政畫下句點。會中，台中市長盧秀燕、桃園市副市長蘇俊賓也特地送暖，感謝陳內閣任內為地方的付出。

行政院會今天僅有2項議程，一項為8年執政回顧，包含前瞻基礎建設、防疫成績、打詐行動綱領、道安改善等，另外一案則是「內閣總辭案」，預計由陳建仁率領副院長鄭文燦、秘書長李孟諺、發言人林子倫等整體行政團隊首長提出內閣總辭。

陳建仁在院會前在行政院大禮堂授章，表揚執政團隊的努力與貢獻；院會結束後，陳建仁循例將與全體部會首長在行政院中央大樓門口，拍攝「畢業照」為任內施政畫下句點。行政院下午也將舉辦惜別茶會。

盧秀燕則自錄影片表示，她今天專程上來看陳內閣最後一次行政院會，並向陳建仁、副院長鄭文燦及所有部會首長致謝，因為在陳內閣一年半的任期中，適當解決了台中市重大建設議題，包含軌道建設、會展中心第二期等。

盧秀燕表示，她除了表示感謝，也邀請陳、鄭及所有部會首長，未來大家都還是朋友，多到台中走走，「台中也有很好吃的美食、濃厚的人情味，她會略盡地主之誼，也祝福所有閣員身體健康、萬事如意」。

內閣 行政院 陳建仁

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