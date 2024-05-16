民間團體呼籲賴清德上任後 轉型正義應向前

民間推動轉型正義團體上午在立法院舉行聯合聲明，表示2023年2月28日，蔡英文總統在白色恐怖政治受難者家屬面前承諾，將盡力於當年完成轉型正義法制工程。

民間推動轉型正義團體表示至2023年底立法委員第十屆任期將至時，同一時期於行政院審峻的轉型正義法案除《政治檔案條例》、《國家機密保護法》通過修法以外，重要的《國家推動轉型正義法》、《不義遺址保存條例》等院版草案，卻為未送交立法院審議，選後迄今，有關轉型正義相關法案遲未於任期內送立法院之原因，依然未置一詞，對於長期投入轉型正義工作策的民意來說，令人遺憾。