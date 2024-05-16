民間團體呼籲賴清德上任後 轉型正義應向前
民間推動轉型正義團體上午在立法院舉行聯合聲明，表示2023年2月28日，蔡英文總統在白色恐怖政治受難者家屬面前承諾，將盡力於當年完成轉型正義法制工程。
民間推動轉型正義團體表示至2023年底立法委員第十屆任期將至時，同一時期於行政院審峻的轉型正義法案除《政治檔案條例》、《國家機密保護法》通過修法以外，重要的《國家推動轉型正義法》、《不義遺址保存條例》等院版草案，卻為未送交立法院審議，選後迄今，有關轉型正義相關法案遲未於任期內送立法院之原因，依然未置一詞，對於長期投入轉型正義工作策的民意來說，令人遺憾。
出席團體代表包括台灣人權促進會副秘書長王曦、台灣社社長李川信、台灣教師聯盟副理事長潘威佑、台灣獨立建國聯盟台北市分部副召集人林志鴻、新台灣和平基金會執行長莊豐嘉、公民監督國會聯盟理事長曾建元、台灣教授協會會長陳俐甫、台灣客社社長陳彩仁、台灣基督長老教會總會牧師、研發中心主任黃哲彥、台灣永社副主任黃慧瑜、台灣共生青年協會理事長蔡喩安、鄭南榕基金會執行長劉璐娜等。
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