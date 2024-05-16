溯及中天案適用 藍委推修法廢衛廣新聞頻道換照制

國民黨立委羅智強、賴士葆、洪孟楷、王鴻薇等，今（16）日早上舉行記者會，主張修正「衛星廣播電視法」，取消新聞頻道換照制度，且針對註銷執照或不予換照的處分，如受處分人不服而進行行政爭訟，行政爭訟確定判決之前，執照繼續有效，針對訴訟當中的案件溯及既往。

羅智強說，捍衛憲法，捍衛新聞自由，解除「報禁2.0」，政府不可關新聞台。36年前國民黨解除報禁，創造民主奇蹟，36年過去，新聞自由、言論自由遇到重大逆流，出了一個會關新聞台的政府，關新聞台的主要法源就是衛廣法，濫用換照行政權，無限上綱，以換照行政權作為箝制新聞自由的手段。

羅智強指出，52名藍委及無黨籍委員共同提案，也包括民眾黨立委張啟楷、林國成、麥玉珍等連署提案，共有55位在野黨立委共同連署、提案。

羅智強說明四大修法重點，一是將捍衛新聞自由入法，過去立法宗旨只強調管理衛星廣播電視，但應該有更高憲政高度，故在第一條納入新聞自由。二是在衛廣法裡，區分一般頻道跟新聞頻道，一般頻道有執照期限，比照有線廣播電視法、廣播電視法，從6年執照期限延長為9年；針對新聞頻道，執照是永久，從此後不再有換照，政府也無法用換照箝制新聞自由。

羅智強進一步指出，三是「先輔導後行政、後處分」，即便有註銷或換照，政府應先窮盡輔導工作，真不行，才有執照註銷或換照。四是「先司法，後行政」，針對相關註銷執照或不予換照的處分，如果受處分人不服，進行行政爭訟，行政爭訟確定判決之前，執照繼續有效，針對訴訟當中的案件溯及既往，「仍在訴訟中的換照案適用新法規定」。

羅智強提到，針對新聞頻道不實廣告等違規行為的處罰依然存在，可做行政罰鍰，但不可宣判死刑，不可用不可回復的行政處分如關新聞台，箝制新聞自由。

賴士葆表示，通傳會（NCC）成立宗旨是仿照美國聯邦通訊委員會（FCC），當時有行政院新聞局，某種程度新聞局是管制新聞自由，故把新聞局改成NCC，結果民進黨執政，NCC把自己演化成過去的新聞局，NCC主委陳耀祥是新聞自由的劊子手。

洪孟楷說，蔡英文總統留下歷史汙點，是任內關掉新聞台的總統。下會期要刪減陳耀祥任內暴漲的法律訴訟費，過去NCC法律訴訟費每年只有編150萬，但陳耀祥上任後從一年150萬的基本法律訴訟費，暴增為一年600多萬、700多萬，因為NCC濫訴。刪NCC法律訴訟費，與所有行政機關一致，僅基本的法律訴訟費，才能讓所有行政機關知道，不是用法律訴訟打壓異己，讓人民噤聲。

國民黨立委牛煦庭說，新聞不合政府心意，就拖出去槍斃，符合公平正義價值嗎？這些曾在街頭高喊百分百言論自由的人，看到國家變成這樣，難道不汗顏嗎？希望法案儘速審查，還給台灣新聞自由。

王鴻薇向採訪媒體表示，修法是保障所有媒體的工作權，不會因為公司或頻道得罪今上，被撤銷執照，使媒體從業人員失去工作。準總統賴清德也說自己認同鄭南榕所說的「追求百分百新聞自由」，應同意修法。