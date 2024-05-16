明天特赦陳水扁？ 法務部：目前未收到研議公文

外界關注總統蔡英文是否特赦前總統陳水扁。有關明天（16日）是否宣布特赦陳水扁的傳聞，法務部次長黃謀信今天表示，法務部到目前為止，都還沒收到正式來自於行政院令轉有關特赦的相關研議公文。

外傳蔡總統決定在520卸任前特赦陳水扁，總統府發言人林聿禪7日表示，總統府現階段的立場仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

立法院司法及法制委員會今天併案審查朝野立委所提刑法第339條之4條文修正草案等案，黃謀信列席說明，並備質詢。

對於明天是否會宣布特赦，黃謀信會前接受媒體訪問時表示，法務部到目前為止，都還沒有收到正式來自於行政院令轉有關特赦的相關研議公文。

至於如果真的特赦，會追回多少錢，黃謀信指出，關於判決確定部分，陳水扁個人的罰金為新台幣2.5億元、犯罪所得2億9700萬元，已執行完畢，而其他共犯如果有被沒收執行完畢的話，陳水扁的部分就不重複沒收。

媒體追問，陳水扁還有4個案子還沒有審完，後續該如何處理。黃謀信說，這處於法律停止審判的階段，個案上必須由司法院或法官就具體個案來決定停止審判的原因是否消滅。

有關外界質疑，立法院司法及法制委員會這2天開會，法務部長蔡清祥都沒到場，是否不想為特赦背書。黃謀信說，蔡清祥請假有其正當事由，例如今天上午9時至11時向委員會請假，是因為參加行政院會及院會後的總辭。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁會前受訪指出，特赦是總統的職權，他予以尊重，但要讓民眾了解清楚，到目前為止，蔡總統沒有給大家一個明確的答案，而他認為如果用偷襲的方式進行，無助民眾對事實真相的釐清。