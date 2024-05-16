揭弊者保護法跳票2470天 黃國昌：陳建仁要總辭了還說在研議

立法院司法及法制委員會今天（16日）排審刑法加重詐欺、吹哨者保護法草案，民眾黨立委黃國昌表示，距2017年8月12日司法改革會議結束，會中承諾的吹哨者保護法立法已過2470天，上次他問行政院長陳建仁時，陳卻回說還在研議。

黃國昌表示，吹哨者保護法不僅是司改會議對人民的承諾，更是對聯合國反貪腐公約的一種責任，我國在國家報告中且以白紙黑字要制訂公益揭弊法案，「如今法案到底在哪裡？」

黃國昌還說，他這屆返回立法院時，質詢陳建仁有沒有行政院版的吹哨者保護法，陳卻回他說還在研議，「陳建仁都要率內閣總辭了還在研議？」法案還是不見蹤跡。

黃國昌說，任何一個法治的國家都不容許揭弊者在面對權貴、財團的時候遭受到無止盡的追殺，不過，歷史上我們卻有人因揭弊而被殺、家破人亡，甚至有人一生就此毀了。

黃國昌還表示，吹哨者保護法的排審是對文明社會的一個莊嚴承諾，絕不能讓壞人精神抖擻而好人卻很疲憊。