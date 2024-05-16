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柯稱京華城陳情「轉送」非「交辦」 簡舒培拿出蓋章公文批想甩鍋

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲對京華城陳情案，聲稱是「轉送」非「交辦」，議員簡舒培批柯把自己當收發員就想甩鍋。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲對京華城陳情案，聲稱是「轉送」非「交辦」，議員簡舒培批柯把自己當收發員就想甩鍋。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲近日遭三大案纏身，連續3天晚上開直播還原事情來龍去脈，昨天（15日）最後一集談京華城，柯直言，容積獎勵是都委會在合議制下的共識決，他僅是轉送給都發局無任何權限。對此，議員簡舒培批，柯把自己當成「收發人員」，就想甩鍋，並拿出柯2020年4月、10月蓋章公文才讓京華城獲840%容積，籲柯落實自己曾說過「誰蓋章誰負責，落實責任政治」。

簡舒培表示，柯文哲2020年3月17日收到京華城的陳情，交辦給都發局後4月6日都發局內簽詢問柯是否要送交都委會討論，4月15日柯不只蓋了章還親筆壓日期，親自決行把京華城陳情案送交都委會審查辦理。

2020年10月27日，柯第二次以專簽，核定給京華城20%容積獎勵，還因「都市計畫法」裡於法無據直接違規違法準用「都更容獎辦法」，京華城不是都更區，但卻比照都更以綠建築、智慧建築、耐震設計得到20%的容積獎勵，讓京華城取得史上最高840%容積。

簡舒培表示，柯文哲對於親自蓋章核定給京華城史上最高840%容積，卻稱京華城的陳情只是轉送都發局非交辦，讓她痛批，「白眼翻到後腦勺」，直言柯把自己當收發人員，就想矇混過關甩鍋耍賴不負責，「難道柯文哲要說自己8年都在市府收發室上班嗎？」

簡舒培指出，柯文哲在2020年4、10月都蓋章決策交都委會審查辦理、核定給京華城20%容積獎勵等，呼籲柯落實自己曾說的「誰蓋章誰負責，落實責任政治」。圖／議員簡舒培提供
簡舒培指出，柯文哲在2020年4、10月都蓋章決策交都委會審查辦理、核定給京華城20%容積獎勵等，呼籲柯落實自己曾說的「誰蓋章誰負責，落實責任政治」。圖／議員簡舒培提供
簡舒培指出，柯文哲在2020年4、10月都蓋章決策交都委會審查辦理、核定給京華城20%容積獎勵等，呼籲柯落實自己曾說的「誰蓋章誰負責，落實責任政治」。圖／議員簡舒培提供
簡舒培指出，柯文哲在2020年4、10月都蓋章決策交都委會審查辦理、核定給京華城20%容積獎勵等，呼籲柯落實自己曾說的「誰蓋章誰負責，落實責任政治」。圖／議員簡舒培提供
簡舒培指出，柯文哲在2020年4、10月都蓋章決策交都委會審查辦理、核定給京華城20%容積獎勵等，呼籲柯落實自己曾說的「誰蓋章誰負責，落實責任政治」。圖／議員簡舒培提供
簡舒培指出，柯文哲在2020年4、10月都蓋章決策交都委會審查辦理、核定給京華城20%容積獎勵等，呼籲柯落實自己曾說的「誰蓋章誰負責，落實責任政治」。圖／議員簡舒培提供

柯文哲 簡舒培 都更

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